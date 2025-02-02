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大同電力事業除夕起全力趕工「逾百人主動加班」 董座親發紅包慰勞

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
大同董事長王光祥春節期間視赴電力事業工廠，慰勞加班員工、並發給紅包表達感謝。大同／提供
大同董事長王光祥春節期間視赴電力事業工廠，慰勞加班員工、並發給紅包表達感謝。大同／提供

大同（2371）電力事業群金蛇年營運看旺，尤其重電、電纜為滿足國內外強勁的訂單需求，廠區春節期間不停工、超過百名員工主動加班、堅守崗位確保產品順利出貨。大同董事長王光祥深感同仁的辛勞，大年初一就率領一級主管親赴工廠感謝同仁，並親自發放紅包以表達對員工辛勤付出的肯定與慰勞。

大同董事長王光祥表示，員工們的辛苦與付出是公司持續成長的重要基石，非常感激在這麼重要的假期中，從除夕開始就自發性到產線上趕工，大家的付出讓公司能夠在關鍵時刻全力支持客戶需求，公司亦依照勞基法國定假日加班規定給薪。

大同展望2025年，本業的成長幅度可望超越去年，主要成長動能來自電力事業群中的重電與電纜。且今年業務更聚焦在美國市場，領先業界啟動美國大戰略，包含與美國三大電網的經銷通路商締結策略聯盟、評估策略性投資具有電線電纜、重電生產能力的業者，以加快擴展美國市場，同時符合川普總統的美國製造政策。

為滿足國內外訂單需求成長，大同觀音新廠規劃今年完工投產，王光祥並看好，AI、資料中心需要龐大的電力，進一步讓變壓器供不應求。大同觀音新廠占地約4,000坪，不僅可再增加配電變壓器產能，電力變壓器每年可再增加逾萬台，將成為這波成長趨勢下最重要的動能。

大同 電纜

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