御嵿集團攜手出雲總業 打造日台文化新地標「日台會館」

旗下擁有「晶宴會館」、「頂鮮台南擔仔麵」、「海峽會」等多家知名餐飲品牌的國內餐飲業者御嵿國際（3522）宣布攜手日本出雲總業，於熊本縣菊陽町共同打造日本九州地區首座日台複合式宴會館「日台会館 Palais de Formosa」。

雙方於2025年2月2日正式簽署建物買賣合約，象徵御嵿集團正式進軍日本市場的重要里程碑。御嵿將購入會館建物，而出雲總業則以經營顧問角色參與，為會館的日常營運提供專業指導與建議。「日台会館」將以多功能複合式宴會場地為核心，融合餐飲、會展及文化活動，打造日台文化交流與宴會活動的嶄新地標。

「日台会館」座落於熊本縣菊陽町，原為著名婚宴場地 Blanc Vert Avenue，該場地以高雅白色禮堂聞名，地理位置極為優越，緊鄰台積電（2330）JASM熊本工廠。會館佔地近2,000坪，由兩棟高端餐廳和一棟聖堂組成，建築設計結合現代簡約風格與自然典雅元素，兼具奢華與靜謐的氛圍。御嵿將以多年累積的餐飲創新實力結合熊本當地文化及物產特色，將台灣品牌及服務優勢引入熊本，以推廣台灣餐飲文化為核心，帶給消費者獨特且難忘的用餐體驗。

御嵿與出雲總業正式簽約前，雙方曾於2024年11月15日共同舉辦了一場以台灣餐飲文化為主題的台式晚宴。這場晚宴廣受賓客好評，不僅展現了台灣飲食文化的獨特魅力，也為雙方合作奠定了堅實的基礎與默契。

御嵿集團董事長孫正強表示：「此次合作象徵御嵿國際化戰略的重要一步。透過日台会館，我們希望將台灣餐飲文化的精髓帶到日本，創造全新的體驗，並成為促進日台友誼與經濟合作的重要平台。」日台会館的成立，不僅標誌著御嵿首次進軍海外市場的重要里程碑，更肩負起推廣台灣餐飲文化與深化日台文化交流的重任。

未來，日台会館將以文化與美食為核心，融入當地特色，打造多元化的活動與服務。不論是商務宴會、活動社交，還是文化交流，日台会館都將以創新的方式滿足各方需求，成為日台合作的旗艦平台與文化交匯的重要場域。

「立足台灣，放眼國際。」御嵿進一步表示：「結合高端餐飲與文化交流的日台会館，將以創意料理與優質服務吸引日本當地與外派的高端消費族群。我們也將借助此次合作，提升集團在國際市場的品牌影響力，為御嵿成為亞洲頂尖餐飲品牌邁出關鍵一步。」

受惠於2024年第三季海峽會併入營收及旗下晶宴會館改裝後的效益，御嵿集團全年合併營收達新台幣9.02億元，年增23.14%，創下近四年以來新高。隨著日台会館於2025年正式加入集團營運版圖，御嵿將持續提升其在高端餐飲服務市場的表現，推動品牌邁向國際化的新高度。