Global Mall春節買氣旺 保暖服飾、金飾業績大增15%

今年春節連假達9天，Global Mall全台八店春節期間湧現滿滿人潮，不僅初一起2,200個福袋熱賣，清晨6點多即就有民眾開始排福袋，加上春節卡有利回饋最高8%及多元限定滿額贈、超值優惠7折起及高達200場應景活動，帶動春節連假業績、人潮雙成長，對比去年春節成長近10%。

當中因應連假長且天氣趨冷，因此帶動保暖保值、出遊伴手禮及全家聚餐商機大為發酵，不只趁年節添購的保值黃金金飾持續熱賣，保暖休閒、機能服飾及過年應景服飾同樣熱銷；另餐飲美食更是買氣大幅湧現，從外帶年菜、伴手禮到6人以上闔家聚餐，訂席數及採買業績皆較往年成長，餐期訂位皆滿，排滿等候人潮，春節連假期間服飾、餐飲、伴手禮、金飾業績成長近15%、客單價也大為攀升。

今年春節因連假長且天氣趨冷，許多民眾規劃全家一日走春行程，因此Global Mall大型購物中心-新北中和、屏東市天天一開館即湧逛街購物人潮，更呈現多波段購物熱潮，從春節開始的採買年貨、除舊佈新家電，到年節期間荷包滿滿趁機採買保值金飾、適合全家人的保暖休閒、機能及過年應景服飾，以及6-8人聚餐業績表現皆亮眼，加上春節天天不同精彩活動，從應景的舞龍舞獅、好運擲筊競賽，或是超吸睛的好運乖乖來，大型真人娃娃機活動，以及大型兒童劇團、糖葫蘆DIY、彩繪燈籠或是哥哥姊姊唱跳等吸客助攻下，不僅新北中和人潮、業績雙成長，屏東市在連假長、返鄉出遊人潮帶動，業績更成長近15%。

而不同於過往人潮集中於春節初期及收假前，三大車站店-板橋車站、南港車站、新左營車站同樣受惠於春節長湧現出遊人潮，帶動業績成長，TOGO餐飲、伴手禮及餐廳聚餐業績增長超過15%，成為三大成長動能，尤其新左營車站更因返鄉出遊人潮及高雄燈會風潮，人氣、買氣皆旺，呈雙位數大幅成長；而機捷三店-桃園A8、林口A9及桃園A19也因走春出遊帶動，以運動休閒服飾、餐飲及玩具成長最為顯著，隨著2月初即將於桃園舉辦的台灣燈會登場，其中一展區即位於A19桃園體育園區站周邊，勢必再帶動一波燈會人潮。