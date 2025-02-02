四大百貨集團新春業績開紅盤 業績最高成長20%

今年春節連假長達九天，百貨業迎來消費熱潮，各大商場人潮湧現，業績同步攀升。受惠於強烈冷氣團與長假帶動，保暖服飾、金飾、餐飲聚餐、伴手禮等品類表現突出，包括新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、微風百貨、Global Mall皆交出亮眼成績，業績成長幅度最高超過20%，為新年度業績開出紅盤。百貨業者也預期，隨著今日春節連假進入最後一天，北返人潮湧現，同時開工日將至，強烈冷氣團也即將報到，預計將持續帶動保暖相關服飾的購物熱潮。

新光三越表示，受惠寒流、出遊、換季服飾採購需求、春節聚餐熱潮及話題IP快閃店與展覽助攻，全台業績成長近一成。今年長假期間適逢寒流來襲、國內外旅遊熱潮，消費者於長假第一天起紛紛添購保暖與旅遊服飾，其中羽絨外套、機能外套、復古鞋款等買氣攀升，帶動全台男女服飾與休閒服飾用品等業績皆呈雙位數增長。

人潮方面，新光三越春節期間全台各店引進眾多人氣IP快閃店與展覽，台北信義新天地一次網羅進擊的巨人、鬼滅之刃、小小兵、加菲貓等9大IP，帶動看展人潮成長超過三成；台中中港店以吉伊卡哇、任天堂、LEGO三大中部獨家快閃店吸引大量年輕與親子客，來客數亦成長逾二成；高雄兩店亦受到「2025高雄冬日遊樂園」吉伊卡哇熱潮，持續帶動來客數雙位數成長。

遠百也表示，小龍迎春全台11家店以豐富熱鬧的應景活動吸引人潮，再加上低溫助攻帶動買氣攀升，帶動總體業績表現成長近一成，其中台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13業績表現及成長均佳，為小龍年開紅盤。持續冷颼颼，家飾禦寒商品飆出三成佳績，運動休閒服飾和男女童裝也有高達二成的帶動，餐飲更是人氣旺亦有成長15%的好成績。

其中，高雄大遠百、遠百嘉義因人氣IP吉伊卡哇話題，帶來非常多人潮，成長為近三年最佳。人潮帶動成交筆數表現好的有高雄大遠百、台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13、遠百嘉義，都較去年平均成長近二成。

遠東SOGO業績同樣開出紅盤，春節九天假期，整體業績表現成長逾兩成，人潮亦有兩位數成長。遠東SOGO表示，忠孝館過年假期整體業績表現成長就超過25%，表現最亮眼，復興館業績及人潮亦有兩位數成長。

今年過年期間天氣降溫利多、年假天數長等因素，加上SOGO最高回饋13%促銷力度大，帶動男女童服飾，戶外休閒用品有超過三成的成長。同時黃金，3C手機，高階智能手錶、按摩椅，家電等商品也熱銷。美妝新品，及頂級高價保養品，也受消費者青睞。

Global Mall全台八店春節期間亦湧現滿滿人潮，不僅初一起2,200個福袋熱賣，清晨6點多即就有民眾開始排福袋，加上春節卡有利回饋最高8%及多元限定滿額贈、超值優惠7折起及高達200場應景活動，帶動春節連假業績、人潮雙成長，對比去年春節成長近10%。

當中因應連假長且天氣趨冷，因此帶動保暖保值、出遊伴手禮及全家聚餐商機大為發酵，不只趁年節添購的保值黃金金飾持續熱賣，保暖休閒、機能服飾及過年應景服飾同樣熱銷；另餐飲美食更是買氣大幅湧現，從外帶年菜、伴手禮及6人以上闔家聚餐，訂席數及採買業績皆較往年成長，餐期訂位皆滿，排滿等候人潮，春節連假期間金飾、餐飲、伴手禮、金飾業績成長近15%、客單價也大為攀升。