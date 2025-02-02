統一超旗下菲律賓7-11展店爆發 今年砸28億大擴市占

統一超商轉投資菲律賓7-11經歷疫情後，2023年起展店大爆發，每年平均增加逾350家門市；截至2024年底門市數量已達4130家，市占率高達87%以上，穩居菲國超商龍頭地位，今年將投資50億披索（約新台幣28.03億元）進一步擴大市占率。

菲律賓7-11在1982年成立，1984年開出第一家門市，2000年統一超商入股，取得菲律賓7-11（Philippine Seven Corp.）經營權，將經營觸角延伸到國外，目前統一超持股55.32%。

翻開統一超年報，菲律賓7-11在2019年營收首度破300億元，為新台幣314.58億元，稅後純益8.55億元，每股純益1.13元，是統一超商海外轉投資公司中最亮眼的小金雞，也是統一超獲利成長推手之一。

2020年起因遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逆風，菲律賓封城，菲律賓7-11部分店舖無法正常營業，開始出現虧損，營收跌破300億元，為259.09億元，稅後虧損2.43億元，每股虧損0.32元。

菲律賓7-11於2022年開始恢復獲利，2023年營收首度突破新台幣400億元，達439.73億元，稅後純益18.69億元，年增66.8%，每股純益2.47元。依照2024年展店計畫，推估菲律賓7-11去年營收仍維持400億元以上。

統一超回覆中央社記者採訪表示，菲律賓7-11持續開拓版圖，2023年以來每年平均增加逾350家以上門市，2024年底菲律賓7-11門市數達4130家，較2023年淨增加362家，為當地超商業市占率第一名，高達80%以上，且在菲國市占率持續增加中。

統一集團董事長羅智先2024年在股東會曾表示，菲律賓7-11原先預定至少開出8000家，現在目標已是10000家起跳，因為菲律賓有1億人口，展店空間大。他認為，菲律賓現在已搭上上升順風車，「產業不太擁擠，只有我們是有效經營」，菲國7-11門市和台灣相比，門市依然以經營商品為主，不像台灣經營已進入服務為導向。

統一超更表示，菲律賓7-11在今年預計投資50億披索（約新台幣28.03億元），淨增加約450家門市；菲律賓7-11從2015年進入菲律賓民答那峨島（Mindanao）展店後，已完成菲律賓全國三大區域的展店布局，為菲律賓超商業首家布局三大島的業者。

統一超指出，菲律賓7-11後續展店計畫，設定於民答那峨島及維薩亞斯群島（Visayas）等區域展店，鞏固此區域市占率；另會以菲律賓呂宋島的展店為輔，優先強化當地空白區域的展店布局。

分析師表示，菲律賓人均GDP成長速度快，且人口年輕並不斷增長，加上是以消費為主的經濟體，成為零售和超商發展具吸引力的地點。根據調查顯示，在菲律賓每1.8萬人有一家超商，對比台灣平均為每1800人有一家便利商店，隨著消費能力提升，菲律賓消費者將更青睞現代化超商通路。