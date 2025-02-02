統一為下個10年做準備 打造亞洲大平台在地化是關鍵

統一集團在多角化經營策略下，2024年營收首破新台幣6000億元，再寫新紀錄。統一董事長羅智先建構「亞洲流通生活大平台」為大戰略，為下一個10年做準備，其中海外市場穩定成長為統一中控、小金雞菲律賓7-11，在地化正是經營關鍵。

至於統一未來是否新增據點，羅智先曾表示，集團「現處於前所未有的好機遇」，在亞洲看到很多機會，新增據點與否就看機遇。

統一以食品業起家，2024年營收6576.3億元，創下歷年新高，年增率13.19%。羅智先認為，在商業世界裡，能力最強的公司就是做貿易，因此做到互通有無的買賣能力，需把亞洲20億人口做出成績來，這是打造亞洲流通生活大平台最終目標。

海外市場來看，轉投資的統一中控穩定獲利，2024年前3季獲利為人民幣16.36億元（約新台幣73.45億元），年增11.5%；若還原去年處分合肥統一部分土地及建物的一次性收益，稅後純益更增加人民幣4.32億元（約新台幣19.4億元），且食品及飲品業績皆成長、原物料價格回穩，以及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

統一除了中國大陸市場之外，陸續於亞太地區經營當地市場。在越南、印尼、菲律賓及泰國設立生產基地，越南以水產飼料、麵粉、速食麵及飲料為主，是4個生產基地中表現最優；菲律賓生產速食麵，並配合集團投資經營的菲律賓7-11，充分發揮整體綜效，是集團獲利小金雞。另外，泰國生產飲料、印尼則以飲料、速食麵為主。

菲律賓市場除了持續展店外，菲律賓7-11也投入在地化經營。統一超回覆中央社採訪表示，因菲律賓企業多實施雙週薪制（2週發一次薪水），為搶攻顧客對便利性及提領現金的需求，菲律賓7-11持續導入ATM，截至2024年底已導入近3500店，每月服務超過1400萬人次。

至於消費偏好也與台灣7-11不同，統一超指出，菲律賓人飲食偏好炸物、烤物，並搭配白米飯為基本需求，為了因應菲律賓外食市場對連鎖速食店（簡稱QSR）依賴度，菲律賓7-11推出優化新型態店「CQSR」，也就是超商（CVS）加速食店（QSR）綜合體。

統一超表示，菲律賓7-11店內不僅販售現炸與現烤餐點，也是傳統連鎖QSR的強項，同時提供了更多鮮食和速食的選項，如輕食、沙拉、水果等，再加上超過2000種零食、飲料及用品，搶攻消費者一站購足的需求。

統一超表示，菲律賓7-11截至2024年底，已開出9家CQSR新型態店，單店業績較全國平均高出7成，2025年將挑選合適商圈，持續開出更多的CQSR門市來搶攻更多消費需求。

此外，統一集團近年來積極搶進東北亞市場。2019年透過併購插旗韓國市場，被羅智先視為亞洲布局重要的一塊拼圖。憑藉著熊津食品已建立的品牌、通路優勢，進一步布局東北亞市場。