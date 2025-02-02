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哪個生肖買房動能強？這兩生肖連 2 年都是購屋王

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

歷經連兩波央行信用管制措施，去年不動產市場放暖，住商機構統計2024年度買方客戶成交生肖占比後發現，牛、豬二個生肖買房動能最強，蛇、屬二個生肖則次之，占比分別達9.7%、9.6%、9.4%、9.3%。值得一提的是，近兩年屬牛、豬者購屋意願相對穩定，已連續2年成為購屋冠亞軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察歷年來客戶資料，各生肖成交比例占比頗為平均，過去雖有部分年齡層客戶較關注流年、犯太歲等民俗觀念，但購屋與否仍以經濟能力、適婚年齡等因素較有關係，另觀察買方所選擇物件，其實各生肖客戶產品喜好也頗為一致，顯示近年來購屋者已較不在意生肖等民間習俗，若有自住或置產需求，當買則買。

賴志昶指出，若不以民俗學觀點看待生肖成交比例，其實購屋比例排名在前之生肖，不少處於適婚年齡，顯然多數人是為或成家立業需求而購屋，且這樣年齡層者，也多屬首購族群，已是近年來房市穩固買盤。

此外，值得注意的是，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，近年房價雖處於相對高檔，惟去年下半年受央行措施衝擊，交易量向下重挫，部分新案開始盤整價格試探買方底線，不過對於看屋已久的購屋人來說，價格和規劃成為目前購屋人考量重點。而綜觀2025年房市，應仍以自用客戶為主，至於投資置產買盤，市場信心仍需更進一步強化。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

央行 房市

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