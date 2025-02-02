2024 年預售爆大黑馬 竹南價量齊揚賣到6字頭

永慶房產集團統計2024年下半年預售屋交易熱區，台中北屯區賣出1,657戶，名列第一，其次為新北三重、桃園大園、中壢，高雄三民區，都賣出逾千戶。另外，苗栗竹南鎮黑馬竄出，以682戶擠入前十，排名第九。

觀察竹南鎮預售房價，下半年平均成交價已來到驚人的每坪46.1萬元。實價顯示，位於竹南苗北藝文特區的建案「昕原澍」，去年8月10樓戶以2265萬元售出，每坪單價達61.2萬元，其他戶別成交單價也都在50萬元以上。

另外位於竹南公義路、科專二路的「惠宇新向」，實價揭露95筆，成交均價也達54萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，竹南鎮預售火熱，主要是受益竹科外溢的剛性買盤。

她表示，新竹因可建築土地有限，建商推案趨緩，鄰近竹科的苗栗竹南，受到新竹新建案供不應求、買方外溢的影響，房價跟著水漲船高，且購屋族群大多是在竹科園區就業的高所得科技新貴或工程師，房價負擔能力強。

陳金萍表示，竹南鎮本就是苗栗縣的房市熱區，居住機能完善，雖然2024年下半年預售屋平均單價來到4字頭，但相較於竹北的高房價，仍吸引許多竹科外溢客群與置產族群的目光，人口也持續湧入。

根據永慶統計，去年下半年十大熱門預售房市區，依序為北屯區、三重區、大園區、中壢區、三民區、林口區、桃園區、八德區、竹南鎮、西屯區。其中，台中、新北各有兩區，桃園占四區，高雄一區，竹南為唯一非六都的行政區。

陳金萍表示，台中市北屯區有國道1號、74號快速公路與台中捷運加持，往返中科園區、市中心都相當便捷，在重劃區開發、重大建設興建以及產業挹注帶動之下，近年建商積極購地推案，平均預售屋交易也來到每坪60.2萬元。