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TBMC結盟美國韌力 培訓種子部隊享3年「保固期」

中央社／ 台北2日電
TBMC執行長張幼翔。中央社
TBMC執行長張幼翔。中央社

灣生物醫藥製造公司（TBMC）去年初與美國韌力簽署技術移轉與投資合約，TBMC派遣39名員工擔任種子部隊，前往韌力5大工廠受訓，TBMC執行長張幼翔表示，現已完成第一階段、80%技轉，後續待TBMC竹北GMP工廠啟動試投產，韌力將派員驗證技術支援。

2024年初，TBMC與韌力策略聯盟，韌力以技術作價取得TBMC約35%股權，成為單一最大股東。隨後雙方展開技術移轉工作，首階段為TBMC派遣員工赴韌力工廠，展開為期6週至5個月培訓，學習如何將實驗室產量，放大數倍到工廠等級。

張幼翔接受專訪表示，台灣生技人才在學術理論、實驗室研究，都能展現一定水準，不過較缺乏量產經驗，這也是為何TBMC需要派人赴國外學習量產技術。

他笑說，「我們39名同事，每個出發前，都要經過我用英文考驗外語能力，沒通過不能出門，」最後有2名同事延遲半年，通過測試後才出發。

39名種子部隊赴韌力5大工廠受訓，包括加拿大核酸藥物工廠、費城細胞療法工廠、俄亥俄州後端產品工廠、佛羅里達生物製藥廠、波士頓則為製程開發實驗室。

擔任種子部隊之一的TBMC基因治療處處長楊靜仁分享受訓心得，他表示，台灣缺乏生產基因病毒載體的能力，所以他赴美受訓的任務，就是要學習生產製造，將韌力技術與經驗「原汁原味」搬回台灣，「韌力幾乎是手把手教學，我們花了3個月時間學習」。

楊靜仁回憶，受訓過程十分嚴格，韌力工作人員會先示範操作，「我們必須做到相同流程與結果」，回台再做一次實驗，如果在美國做出來是10分，回台後也要做出10分的水準。

張幼翔補充說明，受訓員工在台灣須再次做實驗，要求產出相同品質與數量，這是TBMC驗證技轉是否成功的重要環節。

換言之，被賦予重責大任的種子部隊，必須花最短時間，在台灣建立技術平台。

除了扎實技術培訓之外，過去6個月以來，TBMC與韌力移轉超過1900個文件，內容包含技術、公司營運與管理等。

「以前我們得花5到10年跌了多少跤、犯多少錯才能學到經驗，現在就是一個技轉，就把它（技術）全部拿過來了，這是我在職場30多年來，從沒看過這樣好的事」，張幼翔說。

目前TBMC首座GMP工廠正如火如荼興建中，表定第一期工程今年底完工、第二期則落到2026年。

張幼翔表示，為了因應TBMC蓋廠房及接單，目前與韌力進入合作第二階段。依照契約，未來3年，韌力將繼續支持TBMC運營，提供相關支持、支援和諮詢，「他們之前是把技術交給我們，但因為還要運用他們技術和經驗，所以韌力將派員來台，協助我們GMP工廠驗證方面的指導」。

他笑著說，「我們稱第二階段為保固期」。

張幼翔進一步提到，台灣生技業雖然有優秀研發技術，但卻面臨產品開發競爭力不足，與美國韌力合作，學的就是國際廠商實戰經驗，加上台灣在資本投入、人事費用的利基點，他相信TBMC製藥代工獲利機會，將比美國來得高。

灣生 美國

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