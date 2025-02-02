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修車師傅甘苦經歷 資深黑手：有技術傍身不怕沒出路

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀王慧瑛／新北即時報導
汽修廠業者蔡健欽有35年實務經驗，店內的工具也有一定歷史，店內空間、工具管理得有條不紊。記者王慧瑛／攝影
汽修廠業者蔡健欽有35年實務經驗，店內的工具也有一定歷史，店內空間、工具管理得有條不紊。記者王慧瑛／攝影

「當年真的是靠修的功夫，現在幾乎是換新的零件。」新北板橋有35年實務經驗的修車廠業者蔡健欽一語道出汽修行業的演進與考驗。蔡國中畢業即學習修車，21歲開業，全盛時期店內有7位師傅一起工作，目前店內就靠他一人獨撐大局，他說，經營汽修廠要有服務客人的熱情，半夜、假日遇熟客來電求助，就要馬上解決客人問題，才能培養客人忠誠度。

蔡健欽經營的汽修廠在板橋區雙十路上，當地是汽修廠一級戰區，全盛時期整條路上有10多家，目前家數減到剩三分之一。汽修廠紛紛搬離或退場原因，一大因素是房租上漲，經營成本增加，以他的店面為例，10多年前租金是3萬多，目前已經多了1倍，經營成本大增，促使許多店家搬離。另一原因是老師傅退休或凋零，年輕一輩不想承接，一些店家因此熄燈。

外界關注近年電動車愈來愈風行，傳統汽修廠技師會不會失業？蔡健欽說，要踏入電動車領域不難，必須精進一些知識，民間汽修廠和原廠技師之間也會有一些交流。

蔡健欽說，許多老客人年邁不再開車，或換新車的頭幾年會轉到原廠維修，都可能造成客源流失，但民間汽修廠的CP值普遍還是比原廠高，民間汽修廠技師功力不輸原廠，許多時候原廠搞不定的情況，也會向熟識的民間技師請益，相互交流。

蔡健欽說，早期會認為不愛讀書的孩子學汽修當黑手，其實不然，汽修有一定未來性，永遠都被需要，在台灣進口車原廠裡，不乏碩士、博士級技師，這些人必須有很好的英文底子，才能看得懂一些英文介面資訊。他認為，未來汽修人才會愈來愈珍貴，只到學到頂尖，不怕沒出路。

蔡健欽的兒子也有修車底子，後來轉到賓士車銷售部門，他說，兒子因為懂維修，跨到銷售部門更得心應手，也讓客戶更有信賴感。

修車業接觸形形色色客人，也看盡人生百態，蔡健欽形容「一部柴油車就是一個家庭」，汽修廠必須懂得為客人省錢，能修盡量修，不一定要換新，汽修廠師傅為客人省錢的想法，也是留住客人的開業術。

「賒帳、呆帳很難免，只能等客人哪一天自己回來還。」蔡健欽拿出抽屜裡一疊手寫收據帳單，那都是未結帳的案子，許多未結帳的對象是計程車司機等職業駕駛，蔡健欽說，能體恤客人難免有手頭緊的時候，何時願意回來付帳，就看客人良知了。

53歲男子蔡健欽經營的汽修廠在新北板橋區雙十路上，當地是汽修廠一級戰區，全盛時期整條路上有10多家，目前家數減到剩三分之一。記者王慧瑛／攝影
53歲男子蔡健欽經營的汽修廠在新北板橋區雙十路上，當地是汽修廠一級戰區，全盛時期整條路上有10多家，目前家數減到剩三分之一。記者王慧瑛／攝影
汽修廠老闆蔡健欽拿出抽屜裡一疊手寫收據帳單，那都是未結帳的案子，他說，因為體恤客人手頭緊，卻也累積不少呆帳。記者王慧瑛／攝影
汽修廠老闆蔡健欽拿出抽屜裡一疊手寫收據帳單，那都是未結帳的案子，他說，因為體恤客人手頭緊，卻也累積不少呆帳。記者王慧瑛／攝影
汽修廠業者蔡健欽有35年實務經驗，店內的工具也有一定歷史，店內空間、工具管理得有條不紊。記者王慧瑛／攝影
汽修廠業者蔡健欽有35年實務經驗，店內的工具也有一定歷史，店內空間、工具管理得有條不紊。記者王慧瑛／攝影

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