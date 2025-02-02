數位科技深入應用，企業面臨的風險類型和複雜程度都顯著增加，如何降低數位風險，建立和維護「數位信任」將是數位轉型後企業下一個新挑戰，並影響整體社會信任關係與數位經濟發展。

隨著網絡攻擊、數據洩露、隱私侵犯等問題層出不窮，企業組織遭受重大資安威脅風險，甚至成為勒索軟體攻擊目標，被要求支付巨額贖金。此外，消費者對於個人資料的保護意識提高，不少消費者將公司的數據隱私政策視為是否購買產品的考量因子。對企業而言，面臨巨大數位風險時，不僅可能造成財物損失，更可能失去消費者的信任。

投入數位信任除能為企業進行風險管理，降低數位風險外，更有助創造價值、塑造品牌形象。企業應將數位信任視為「隱形資產」，其價值是其長期積累帶來的品牌穩定性、抗風險能力及市場競爭優勢。

近幾年數位信任議題受到國際組織、研究機構關注，但對其定義與範疇仍相當抽象模糊。隨著各國政府和國際組織陸續制定與實施相關的法規和標準，如歐盟AI法案2025年開始階段性適用等，迫使企業正視數位信任議題並合規才得以進入市場，使數位信任從抽象概念走向實踐落實，並促使數位信任從理念逐步邁向產業化。

數位信任不再只是企業內部的風險管理策略，而是轉化為明確的商業模式。透過法規引導促使數位信任逐漸成為企業運營的重要競爭力，科技公司和新創企業正加速開發信任相關的解決方案。

數位信任的產業化，意味著開拓全新的商業價值鏈。技術供應商可透過提供資安工具、數據管理服務和合規平台，搶占數位信任的市場商機。同時如「信任即服務」的新型態商業模式快速崛起，協助企業滿足多元的法規與市場要求。

數位信任牽涉到利害關係人在數位環境中互動與交易的信任感。互動通常牽涉到多方，在討論數位信任時，必須考慮整個數位生態體系。唯有架構在多層次的信任基礎上，才能持續穩健的發展。根據數位信任牽涉的議題，生態系分為三個層次，分別為基礎層、治理層與生態層。

首先，基礎層主要展現於建構支援數位信任的基礎設施，涵蓋技術和社會關係層面。技術層面涉及網路安全、資料加密、區塊鏈和身份驗證等安全措施；社會關係層面著重數位素養與調適，包含通則與規範、原則和價值觀等方面的塑造。整體而言，基礎層核心在於建立穩固的信任基礎。

其次，治理層側重於建立有效的治理結構和機制。包括政府治理層面，如國家立法、合規標準的制定與執行；更涉及公司治理層面，涵蓋企業的組織流程、風險管理、企業文化及商業策略。治理層的核心在於明確職責分工、具體的政策方向，以及定期評估和檢視的制度，以確保數位信任的持續性。最後，生態層方面強調利害關係人間（個人用戶、服務提供者、技術供應商、政府和監管機構等）的互動和協作，以共同建立可信任的生態系運行機制。

數位信任涵蓋的層面與議題廣泛，台灣企業目前最關注資安議題，主因台灣《資通安全法》要求企業內部須建立資訊安全管理制度，採取適當的技術和管理措施以保護資安，因此企業導入相關資安架構與體系，並取得國際認證。

有意提前布局AI治理體系的企業，可參考數位信任生態體系架構。在基礎層，企業應導入AI驗證與評測機制及信任技術，確保AI系統的安全性，支持數位信任的基礎建設。同時建立企業的AI治理目標與框架，確立內部數位信任的原則與價值觀。在治理層，企業應基於AI治理目標與框架，規劃與設計合規流程及治理結構，明確企業內各部門的職責分工，同時搭配AI相關的合規取證，並透過定期檢查，識別並解決AI治理中的潛在風險，進而持續改進。生態層方面，應與技術供應商及監管機構共同合作，以提升AI應用的可信度與市場接受度。

數位信任是數位經濟的基石，不僅影響企業運營，也將塑造未來的數位社會。企業唯有建立穩固的信任機制，方能在全球競爭中立於不敗之地。這也需要政策制定者、產業及學界共同努力，為數位經濟打造穩健且可信的環境。（作者是資策會MIC資深產業分析師）