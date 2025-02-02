產業追蹤／人型機器人應用大無窮 扮日常生活好夥伴

近年來人型機器人成為全球資本與科技界熱議的話題。國際機器人聯合會（IFR）對機器人產業未來發展提出五大關鍵趨勢，包括：AI與機器學習、協作機器人應用、移動機械手臂、數位分身與人型機器人。其中，人型機器人市場規模的增長尤為亮眼，得益於AI技術與機械動力學的成熟，以及生成式AI應用發展，顯著提升人型機器人的互動能力。

人型機器人快速成長和巨大潛力，吸引全球投資者的目光，但要真正實現市場應用，仍面臨諸多挑戰。商用成本方面是技術與價格的平衡：人型機器人高昂成本是阻礙普及的首要問題。一台工業型機器人通常有七個軸度，即七個關節，每個關節需配備一組減速器與馬達；人型機器人一般配有28至48個關節，這意味需要大量的減速器和馬達零組件。人型機器人透過電力傳輸處理更複雜的運動控制，每個關節配備「電源供應」與「訊號傳輸」的連接器，大幅增加端子與連接器的使用量，增加系統設計的複雜性，在高耗能情況下，電池續航力、壽命與重量皆面臨挑戰。

目前一台人型機器人造價普遍在數十萬至上百萬元，通用型機器人在研發和維護成本更高昂。雖然特斯拉與大陸宇樹科技宣稱未來售價可壓低至60萬甚至44萬元，但這些產品尚未上市，性能、穩定性與實際商業應用效果仍待市場檢驗。

安全配套方面有場景與安全的挑戰：由於勞工安全法規限制，多數工業型機器人須在封閉柵欄內運行，以避免與人員協同作業帶來危險。操作相對穩妥的服務型機器人，產品設計基於安全考量，功能多局限於簡單的「迎賓」或「娛樂」用途，形成市場上「雷聲大雨點小」的現象。

不過，通用型人型機器人仍被寄予期望，特別在製造、醫療和長照等場景。然而，「人機同場」的風險和相應配套措施尚未得到充分討論和解決，現有的保險和法律框架亦未對人機交互工作中，可能發生的意外責任歸屬有明確規範。

售後服務方面包括技術支援與容錯能力：當前人型機器人仍處於技術開發初期階段，其成熟度相較於自駕車有顯著差距。人型機器人才開始進入實際應用場景，未來勢必有過渡期，機器人的運作將不可避免的需要人力介入解決各種突發狀況，因此售後服務將成為人型機器人普及化的重要門檻。

應用場景的容錯能力也是考驗，例如長期照護領域中，若照護機器人發生故障或意外跌倒時，就需要人力干預，還可能對使用者造成風險。企業部署人型機器人時，須謹慎評估應用場景對機器人的容錯率，以及快速修復與應急處理的能力。系統整合商或企業用戶均需達到高度配適才能有效減少運行風險。因此售後服務效率、應用場景的配適性，以及系統整體穩定性與可靠性，將是突破技術瓶頸，實現大規模商業化應用的關鍵因素之一。

技術突破方面有AI腦袋與運動控制：得益於仿生技術發展，人型機器人的運動能力近年來有顯著進展，如靈活的關節設計、穩定的平衡控制和自然的運動模式，使機器人愈來愈接近人類，為多樣化場景應用奠定基礎。然而，若要實現場景應用的手腦協調能力，AI演算法與感知技術仍需大幅提升，實現這些能力的技術穩定性和成本合理性，仍是重大挑戰。當前人型機器人在通用場景的應用能力尚未取得突破性進展，因此限制了市場價值；但伴隨技術不斷演進、成本逐步下修，預期將釋放更大的市場潛力。

發展藍圖將從商用開發到日常夥伴：短期內人型機器人聚焦於商用研發，開發廠商將在性能與成本間尋求最佳平衡，並創造剛性需求，避免產品淪為雞肋。中期致力於滿足特定B2B市場需求，利用企業對企業的服務模式，簡化如配套服務、售後服務、場景適應等複雜性，降低整體導入門檻。長期展望是隨著科技進步和人力資源緊缺，可能成為彌補勞動力不足、提升工作精準度的重要工具，不僅能在製造業和物流業發揮更大作用，還可能滲透到醫療、教育與家庭等服務，最終成為日常生活中的夥伴，為社會帶來嶄新變革。（作者是資策會MIC資深產業分析師）