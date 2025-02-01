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拋大和解2.0挨批頭殼壞去 蔡壁如反擊：我一定會做到

中鋼1月出貨量月減近8% 中鋼：受春節影響

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

中鋼（2002）今（1）日公布今年1月集團出貨為82.2萬公噸，較目標 82萬公噸多0.2萬公噸，但較去年12月減少7.8%。中鋼表示，主因為農曆年前客戶收貨意願不高。

中鋼指出，中鋼本身1月出貨55.1萬公噸，較目標56.1萬公噸少1萬公噸； 中龍出貨27.1萬公噸，較目標25.9萬公噸多1.2萬公噸。其中，集團內銷出貨合49.9萬公噸，較目標少0.6萬公噸；集團外銷出貨合 計32.3萬公噸，較目標31.6萬公噸增加約0.7萬噸，實際出貨量略高於規劃量。

而合計1月出貨82.2萬公噸，較12月89.2萬公噸，減少7萬噸。分析主因是1 月工作天數較12月少，且農曆年前客戶收貨意願不高所致。

中鋼並認為，去年底歐美主要用鋼國家多結束長假後返工，近期外銷出貨順暢。但在川普1月20日就任，其相關政策宣布與執行尚須一段時間，因此客戶多採觀望態度，市場交易尚未完全復甦。

另外，亞洲地區，因農曆年節因素交易較為冷清，預期中國財政刺激政策效應逐步顯現，待觀望氣氛緩解，補庫需求將陸續釋出。

中鋼 外銷 貨量

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