各大車商看今年車市，相對保守，據了解，每一年龍頭車廠和泰車（2207）都會在農曆年後發布全年的市場景氣報告，作為對原廠TOYOTA的市場預估與全年銷售的目標，此前，指標業界代表多認為今年市場「平中有淡」。

2024年台灣車市在12月在主要品牌持續擴大各種販促活動提升客戶下單意願、衝刺年底買氣下，累計全年總市場登錄台數45.7萬輛，雖然較2023年衰退4.3%，但已是2005年後次高，僅次於去年47.6萬輛的次高。

去年台灣車市表現符合預期，下半年之後車市需求急降，8月之後MG與現代汽車受到國產車自製率影響新車生產與銷售，對車市供需造成一定程度的影響。

可喜的是，去年進口車表現強勁，豪華車品牌雙B、保時捷與特斯拉不只12月銷售持續強勁，全年掛牌數更是創下歷史新高，也是台灣車市在下半年撐盤的要角。

對於新年度整體市場的走向，豪華車品牌台灣賓士和BMW總代理汎德汽車都在公開活動時表達了並不樂觀的想法。畢竟全球經濟不確定因素相當高，甚至比較傾向不景氣，再者台灣經歷過疫情後的大量訂單消化。

2023台灣車市規模創下18年以來的新高，2024年則是次高，連續兩年的高掛牌數，「該買的人都買了」，因此買氣相對偏低，再加上2024年下半年因為之前車廠的預期太過樂觀，大量進車，以致愈到年終促銷出清的動作愈積極，這都是造成車廠對2025年車市看法保守的關鍵。

不過車市的表現仍存在許多變數，包括車廠導入新車款的態度，車廠對於新車售價的策略，畢竟對於原本沒有一定要買車的消費者而言，若是新車款合心意，也不排除趕緊「加1」，若是車廠願意祭出足以打動人心的甜甜價，讓口袋不充實的消費者願意勉力而行。

雖然整體市場仍待觀察，不過依據2024年未交車訂單分析，商用車仍將持續成長，Toyota Townace與中華車J Space需求看好，畢竟商用車屬於剛性需求，兼具商用車與休閒用途的輕款，更因入手價較低，可以壓在60萬元以下，對於目前的環境裡，是最具吸引力的產品。

另外，有錢人的世界最不受外在環境干擾，因此豪華車的市場比整體市場樂觀，而頂級豪華車更是穩定成長，這也是豪華車品牌努力深耕的所在。