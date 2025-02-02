今年車市，進口車當道、性能車掛帥。國內主要豪華車廠都認為，今年的車市雖然平淡，但是層峰客喜愛的特殊、性能車款仍然可以斬獲佳績，而在中平價豪華車部分，業界也將端出「具有競爭力的價格」搶市。

台灣賓士總裁金恩中表示，豪華車市場今年預計維持平盤，不過層峰客喜愛的特殊、性能車款、電動車等三大領域持續成長，並將是豪華車品牌搶市的重點。

對於今年豪華車市場的表現，台灣賓士認為最好就是維持平盤。BMW總代理汎德（2247）汽車也認為很難成長，但對應德國原廠期待在台銷售維持成長，汎德汽車藉由更多新車款以及更具競爭力的價格，希望在今年衝出較去年成長的表現。

2024年豪華車代表品牌包括LEXUS、雙B與保時捷都繳出佳績，其中雙B、保時捷都創下在台銷售新高的年度紀錄。台灣消費者對豪華車熱情持續升溫，五年之間豪華車占整體車市的市占率從20.8%逐年提升，到2024年豪華車占整體車市的比重已達到25.2%，同時更因為豪華車普遍使用年限較長，台灣街頭所見，豪華車的比重甚至超過四成。

2024年車市規模較前一年衰退4%，但是豪華車（包括雙B、LEXUS、AUDI、VOLVO、保時捷等）的整體掛牌數較前一年有2.9%的成長，這顯示台灣消費者的購買能力強勁。國產車去年8月之後受到自製率規範影響，現代汽車與MG至今尚未恢復正常生產銷售。由於相關的不確定因素，未來國產車廠導入國產新車的態度也將較為保守。