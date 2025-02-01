雙北預售屋前十熱門捷運站 這站均價6753萬元

永慶房產集團統計去年雙北捷運站點周遭預售屋的交易價量，前十熱門捷運站中，除了紅樹林站的預售屋平均總價不到2,000萬元外，其餘皆站上2,000萬元大關，南京復興站預售屋總價甚至逼近豪宅線7,000萬元門檻。

進一步觀察交易量排行，先嗇宮站獨佔鰲頭，預售屋成交量近700件，相當於一天成交2件。

去年前11月先嗇宮站周遭預售屋成交量高達688件，是第二名西門站的2倍。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，先嗇宮站位於新北三重區，區內聯外交通方便，至北市除了捷運以外，亦有多座橋梁連接，受不少購屋族群青睞。

先嗇宮站周遭由於坐擁指標建案「都廳大院」，主打中小坪數產品，因此吸引不少小資族在此置產，挹注當地房市買氣，先嗇宮目前預售屋單價達70.1萬元，平均總價接近2,100萬元。

西門站周遭則是以302件預售成交量坐穩第二。陳金萍說明，去年一些建商在此推出不到20坪的小宅產品，平均總價2,894萬元，相比北市其他核心地段動輒3、4千萬以上總價實惠，促動想要卡位北市門牌的購屋者在此購屋。

前十熱門預售捷運宅中，南京復興站周遭預售總價以6,753萬元最貴。

陳金萍表示，南京復興站周遭商業機能發達，商辦大樓林立，距離微風百貨、小巨蛋走路也僅需10分鐘左右，加上鄰近雙敦學區，包括敦化國中、敦化國小，為北市黃金地段。

近年不少建商在此推出中大坪數產品吸引資金雄厚消費者購買，2024年周遭建案「金朋馥蓊」的平均總價接近億元，「勤美璞真城仰」總價甚至突破2億元大關，成功帶動當地預售總價，其平均單價也逾150萬元。

紅樹林站周遭則是以預售單價不到50萬元，總價不到2,000萬元成為最親民預售捷運宅。