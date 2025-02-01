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燙金門牌不會賠？仁愛路豪宅長抱11年慘賠3592萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
取自google 地圖
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實價揭露，台北市「上海銀行仁愛大廈」高樓層戶日前以總價約1億元交易，與屋主2013年入手價1.36億元相比，屋主持有10年，慘賠3,592萬元，跌幅達26%。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，上海銀行仁愛大廈原為上海商業儲蓄銀行總行大樓，於2007年1月拆除並重新規劃為豪宅產品，吸引了不少上市公司高層與董事入住，目前該社區一樓仍為上海商銀仁愛分行。

莊思敏表示，上海銀行仁愛大廈位於北市中正區仁愛路二段，鄰近東門商圈、大安森林公園，當地大樓平均單價落在130萬元上下，該物件權狀坪數坪，拆算單價約121萬元，低於區域行情。

觀察原屋主入手時間為2013年，剛好是前一波房市高點，當時豪宅產品正夯，其價格正值巔峰期，屋主買入單價達167萬，然而近年在央行限貸、豪宅稅等政策的限制下，豪宅產品的買氣大幅受挫，市場熱度大不如前。

此外，在央行近一年接連祭出信用管制干擾下，房市充滿不確定性，市場觀望氣氛較重，如果屋主急需回籠資金，勢必就會在交易價格上做出一定讓步。

莊思敏指出，該豪宅雖擁有仁愛路燙金門牌，但在中正區來說，並不屬於頂級豪宅水準，加上該案為大坪數規劃，成交總價落在1億元出頭，卡到央行對高總價住宅的限制，使得買方在貸款條件上會受到較大影響，也會抑制買方的購買意願。

上海商銀 央行 豪宅稅

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