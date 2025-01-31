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以房養老八年來承作金額已破500億 114年將破9000件

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
以房養老八年來承作金額已破500億 114年將破9000件。圖／本報系資料照片
以房養老八年來承作金額已破500億 114年將破9000件。圖／本報系資料照片

金管會的最新統計顯示，截至113年底為止，商業型不動產逆向抵押貸款，也就是所謂的「以房養老」核貸的總件數為8981件，114年應該會破九千件，核貸額度在113年底已破500億，達509億元，相較於112年12月底分別成長14.58%以及14.67%。

金管會也統計，8981件中，女性的核貸件數占比57.25%，男性占比42.75%，另外平均承作年限為22.09年。

倘若以地區的分布來看，以房養老目前8981件的件數裡將近一半位於北北基有4458件、中彰投有1363件居次、桃竹苗有1049件居第三，顯見北部地區仍然是以房養老的大本營，而高屏和雲嘉南地區，雖然各有978件和754件，但仍然和中北部落差很大。

而在核貸金額上，以房養老的核貸額度八年來總共有509億，其中有344.8億位於北北基，占比超過3分之2，最主要也是來自雙北市的房價為全台灣最高的影響，中彰投居次為54.3億，桃竹苗第三為41.3億，高屏地區則為33.2億，雲嘉南為22.6億。

以房養老 房價 金管會

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