高房價衝擊上班族買房能力 更不樂見父母承作以房養老

金管會對去年全年的以房養老統計出爐。倘若拿以房養老的件數和金額增加幅度來看，相較於112年底對111年年底大約17%的年增率，113年底比起112年底的年增率可說放緩，增加幅度也可說是從105年開辦以來年增率最少的一年，對此大型行庫主管指出，主要和以房養老的利率也隨著房貸利率一併調高有關。

大型行庫主管說，以房養老的貸款並沒有計入銀行法72條之2的計算範圍，因此以房養老的利率調高幅度低於一般的購置住宅的房貸利率調幅，但因為以房養老也是用基準利率來加碼計息，基準利率上調的話，以房養老的利率一樣會升高，也壓抑民眾承作的意願。

此外近十年來，很多子女因為房產繼承的問題，再加上現在買房子因為房價太高，以一般上班族的所得能力來負荷愈來愈困難，因此更不願意支持父母承作以房養老，這些都是盡管房價愈來愈高，但是以房養老業務的成長率儘管仍然有雙位數的成長，但是愈來愈低。

行庫主管也說，承作以房養老的屋主，百年往生之後必須要先由繼承人償還以房養老的撥貸金額才能夠把房子歸給繼承人，否則就只能賣房子收回撥貸金額再把剩下的錢分配給繼承人，這也是很多子女反對父母做以房養老的原因。

根據統計顯示，開辦以房養老業務的16家銀行中，仍然以大型公股行庫為主幹，前四大銀行分別為合作金庫、土地銀行、華南銀行和第一銀行，核貸的件數分別為3002件、2431件、1401件、1130件，另外核貸額度前4名為合庫、土銀、一銀還有華銀，金額分別為186.66億、115.77億、79.07億、70.66億元。

至於大型民營銀行，除了中國信託銀行、高雄銀行、安泰銀行有雙位數之外，其他包括台新、上海、陽信、玉山都是個位數。