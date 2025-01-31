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旱災與產業用水救星 6處再生水廠完工日供16萬噸

中央社／ 台北31日電

國土署今天說，為因應國內水情不佳時期，自民國110年起展開公共污水處理廠再生水推動計畫，截至去年底共6處再生水廠完工通水，總供水量達每天16.42萬噸，協助穩定產業用水。

國土管理署今天發布新聞稿表示，台灣公共污水下水道建設歷經數十年努力，近年更面臨氣候變遷挑戰與國際淨零永續發展趨勢，因此國土署自民國110年起展開公共污水處理廠再生水推動計畫，利用不受降雨豐枯影響、水質穩定的公共污水處理廠的污水做為再生水源，有效及時緩解國內水情不佳時期。

國土署說，截至去年底已完工通水的桃園桃北、台中水湳、台南永康、台南安平及高雄鳳山、高雄臨海等6廠，總供水量達每天16.42萬噸，協助穩定產業用水，並持續擴大再生水運用，預計16座再生水廠全數完成，供水量將達每日62.81萬噸，確保產業與民生用水權益平衡及保障，有助帶動國家整體發展。

國土署表示，為因應國內外廢棄物再利用、資源永續及循環經濟趨勢，目前污水下水道所產生的污泥已可作為水泥生產輔助燃料，或加工成景觀工程用的輕質粒料等。同時去年12月底修正發布「公共下水道污水處理廠事業廢棄物再利用管理辦法」，簡化行政程序，鼓勵民間投入參與資源再利用意願，使公共污水下水道系統成為一個循環經濟體系。

此外，國土署說，協助穩定產業用水、減碳、以及加速推動下水道資源再利用是「台灣2050淨零排放路徑藍圖」重要政策，並首次完成全國79座營運中公共污水處理廠溫室氣體盤查作業，總排放量計每年241千噸，在建立下水道營運碳排放基線後，未來將研訂減碳策略，初期以每年減碳2.41千噸為目標，並逐年擴大成效，從推動再生能源、節能、資源循環與公正轉型，邁向下水道永續淨零。

另外，國土署表示，為確保下水道用戶排水設備承裝作業品質，及落實下水道承裝商專任承裝技工管理，今年也預計辦理4梯次的一般下水道承裝技術訓練班，及5班回訓班，相關招訓及開班資訊將在2月底公布在國土署官網，並於各梯（班）次開訓前1個月公告辦理時間。

國土署 永續 污水

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