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消防專業夯 打火弟兄轉戰台積電拚翻倍年薪

中央社／ 台北31日電

近年半導體業祭出高薪挖角消防設備人才，取得消防設備師證照轉戰台積電消防員陳姓男子說，多年來在災難前線看盡生離死別，幾經掙扎決定賭上全家生計、拋下10年資歷轉戰台積電；他說，「真得很累，但很值得」。

2022年家樂福楊梅物流中心大火、2023年屏東明揚工廠爆炸、去年台中全聯倉儲大火等意外讓人記憶猶新，今年1月在台南、桃園也都有科技業工廠慘遭祝融，甚至連燒3天才滅。面對廠房大火頻率增加以及鉅額財損，在在凸顯消防設備專才重要性。

2023年就傳出台積電挖角具消防設備師證照的「打火英雄」，負責救災應變、精進新廠房的消防設備以及風險管理分析等工作，年薪翻倍起跳。

一名從地方消防局跳槽至台積電的消防員陳姓男子告訴中央社記者，據他所知，有20多名消防員轉戰台積電，甚至有2線4星的科長跳槽，且多人都有消防設備師證照。

陳姓男子表示，許多消防員為了升遷加分、或在安檢小組須有專業知識而去報考消防設備人員考試。消防設備士考試只考消防法規、火災學等概要，但消防設備師考試會深究細項，法條生硬又繁雜，最難的是要將建築法與消防設備相關法規融會貫通，他準備了2年才順利考上消防設備師。

陳姓男子表示，原本想將證照當作退休後轉職的保障，但他多年來在災難前線看盡生離死別，看著隊友在火場殉職、重傷，讓他擔心「不知道什麼時候輪到我」，因此在太太支持下，拋下消防員資歷轉戰台積電，但挑戰接踵而來。

他舉例，對消防員來說，有消防設備師證照是重要加分項目，再加上熟悉公部門業務與第一線救災應變過程，因此對消防設備設計、監造，以及應對公部門的圖說審查或安檢更有優勢，但業界實戰經驗不足是致命傷，例如無法像民間公司出身的人，能在操作時一眼看出機械的問題，因此仍要下苦功補足跨領域知識。

陳姓男子表示，到台積電也受到震撼教育，尤其要維護造價數十億元的廠房安全，壓力非常大，且須當機立斷做決定，與過去在公部門事事需要長官授意、公文慢慢簽呈完全不同，「書上寫得很簡單，我原本也以為很容易，但實際執行真的很難」。

陳姓男子回憶，當初要離開待了10年的消防隊真的很惶恐、害怕，但他目前已適應台積電節奏，在權衡年薪及安全考量下，「真得很累，但很值得」。

台積電 消防員

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