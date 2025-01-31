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非農家出身榮登十大神農 陳泓碩促成青農聚落

中央社／ 台北31日電

非農家出身的陳泓碩為了和家人團聚，民國98年返鄉，因緣際會養起魚蝦，他諮詢專家、持續挑戰創新，獲得百大青農、十大神農榮譽，更傳授經驗給青農，在家鄉建置智產業聚落。

象徵農民最高榮譽的十大神農獎，幾乎每年都由總統親自授獎，春節前最新出爐的第34屆全國十大神農，獲獎者之一的陳泓碩，罕見非典型的農家弟子出身。

陳泓碩本來是門外漢，他告訴中央社記者，父母沒有務農，自己在宜蘭從事食品倉儲物流業，妻子在桃園工作，孩子由爸媽在嘉義老家幫忙帶，一家人分居三地；他評估回鄉的開銷不會划不來，98年返鄉團聚。

回到老家後，剛好養台灣鯛的親戚想退休，他接手承租魚池投入水產養殖，並先選擇資本、技術門檻較低的虱目魚混養白蝦做起，沒想到第一年有1池死光，賠新台幣20萬、30萬元，幸而另2池有收成，接近打平。

隔年起，陳泓碩說，他跟其他漁民請教萬一發生缺氧如何搶救，病急亂投醫什麼方法都用，成本因而拉高，所以只能小賺；第三年有機會接觸到當地的養殖協會，進而跟地方政府的獸醫師請益，還參加協會的養殖課程，從正規學起，經營慢慢有了起色。

他說，十多年前，搭上消費者意識抬頭，獸醫師說他技術還沒很成熟，建議可做友善生態養殖，降低飼養密度來提高水產的健康、降低死亡風險，但產量會減少，所以他導入產銷履歷、102年創品牌「台灣寶蝦」自產自銷，以提高利潤；103年起並精緻化經營。

接著，陳泓碩獲得也是十大神農獎得主的百大青農陪伴師邱經堯傳授經驗，陳泓碩導入初級加工廠，規劃作業動線，落實急速冷凍、真空包裝、產品標示等，105年他榮獲第四屆百大青農。

陳泓碩沒有滿足於此，繼續進階突破。從106年起為了做出市場區隔性，他挑戰當初沒人敢嘗試、難養的黃金鯧，同樣混養白蝦。

為此，他開始接觸智能設備，可以精準掌控水質，第一時間測出水質的數據，跟獸醫師採驗的結果一樣，存活率從5、6成增至9成多。

在智能魚塭試養期間，陳泓碩共試用12、13種儀器，當初農業部還沒有補助，他就自費花了200萬、300萬元，最後決定購置水質檢測、智能控制、微氣象站、即時監控4種設備，每一台要價約20萬、30萬元，但投資值得，因為黃金鯧池邊價為虱目魚的3倍。

不僅於自己好，還要共好，陳泓碩109年起組織「嘉義漁業青年聯誼會」，成員從60多名一路增加至160名。

他說，將自己繞路走過的精華傳授，年輕人就願意留在家鄉、返鄉，而且智能化養魚，他們有餘暇可以交友，也會成家生子，現在聯誼會平均才37歲，在當地形成了產業聚落。

陳泓碩說，自己不是農家弟子，所以更勇於挑戰創新，他的孩子看他一路走來榮獲的不是一般獎，體會了這是一份值得投入、有驕傲感的事業，已經有興趣、想參與。他未來將帶領他們也要勇於討戰創新，不是只有承接，這樣才能永續經營。

水質 獸醫師 青農

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