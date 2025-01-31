快訊

他對你那麼糟卻離不開…心理師分析在伴侶、家人間 你所不知道的「創傷束縛」

114大考攻略／學習歷程要勝出 脈絡化呈現、秀個人特色

「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

大同看好綠色甲醇轉化氫能 成立供銷平台

中央社／ 台北31日電

大同公司看好綠色甲醇是未來前景看好的潔淨替代能源，具有很大的市場潛力，成立大同永續發展控股公司，盼未來能掌握全球綠色甲醇10%市場占有率。

大同位於新加坡的子公司大同永續發展控股公司於2024年10月，在新加坡碳權交易所（CIX）完成首筆藍碳的碳權交易，後續將持續進行碳權交易。

大同永續發展控股公司建立內部平台，串連碳權相關的賣方及買方，公司負責依照買方客戶需求，篩選優質和有信用的多樣化碳權，提給國際大廠選擇；也與國際甲醇主要生產商合作，在新加坡成立全球智慧綠色甲醇供銷服務平台，建立綠色甲醇標準供應體系，並與國際輪船公司簽訂長期供貨合約。

大同根據國際甲醇協會估計，2030年約有270艘甲醇燃料船（不包括原料系統改裝升級的船隻），對綠色甲醇需求龐大。

大同解釋，甲醇擁有所有液體燃料中最高的氫碳比，使其成為高效的氫儲存與運輸媒介。透過重整技術，甲醇可以轉化為氫，實現使用地即時供應。

與電解水傳統方法相比，大同強調，從甲醇生產氫能通常更具成本效益。甲醇生產氫的成本約為電解水的一半，特別是在氫能市場發展初期，這是一個極具吸引力的選擇。

大同引述專業機構預測，2030年綠色甲醇船舶需求量將達1500萬噸、市值60億美元，而大同體系供應聯盟將控制150萬噸產量。

大同說明，甲醇的化學式為CH3OH，一種單碳有機分子，是一種清澈的液體，有時被稱為「木醇」，曾經是木材乾餾的副產品；而綠色甲醇來自低碳來源，利用永續電力生產，可以減少二氧化碳排放，不僅可用作運輸燃料，還可用作原料。

大同認為，甲醇產業可推動世界的氫能產業發展，甲醇與氫能在能源生產與儲存的背景下具有互補關係。甲醇作為優異的氫載體，可以更有效率、更具成本效益地運輸和儲存氫能。

此外，甲醇可以利用現有的儲存與運輸基礎設施，所需資本投入低於專門的氫能基礎設施。此種物流優勢讓氫能的使用過渡更為順暢，無需大規模的新投資。

業者指出，甲醇可由可再生原料，如生物質和城市固體廢棄物製成，助力循環經濟發展。這與減少碳排放及提升永續性的目標高度一致，對氫能經濟的推進相當重要。

大同 新加坡

延伸閱讀

半導體大廠撐腰不怕沒訂單 氫豐綠能全方位搶商機

大同買庫藏股 提前達標

大同首次買回庫藏股7萬5500張 提前執行完畢

2050全球氫能市場達1.2兆美元 亞太地區占一半、技術領先歐美

相關新聞

歐美降息效應、川普能源政策、大陸衝刺經濟帶動 石化業拚蛇來運轉

新年復始，2024年陷入愁雲慘霧的石化業，面對歐美持續降息、美國新任總統川普對能源政策有利全球石化市場發展，以及大陸當局...

台灣賽諾菲榮獲國家新創獎雙料殊榮 追尋科學奇蹟綻放生命光彩

第21屆國家新創獎12月26日舉行頒獎典禮，深耕台灣40年的台灣賽諾菲，勇奪國際新創獎生技製藥與精準醫療類別之雙料殊榮。這一成就不僅彰顯了賽諾菲在醫藥研發上的卓越成就，也展現我們追尋科學奇蹟，改善人們

富邦金控挺進國際永續舞台 跨越國界共創綠色大未來

以台灣綠色金融領航者自許，2024年富邦金控成為台灣金融業唯一代表參加世界貿易組織（WTO）年度「公共論壇」，更前進COP29掌握國際趨勢，並投入一系列國際級計畫，藉由交流推動綠色金融的實務經驗、促進

富邦金控打造「永續聚樂部」為員工量身內建永續DNA

因應多變的永續挑戰，富邦金控作為國內指標金融機構，將環境、生物多樣性、假訊息等全球共同風險納入集團專門的永續系列課程，2024年創金融業之先創立「富邦永續聚樂部」，培養內部永續素養，為集團員工永續賦能

海廢再生藝術牆領路！走訪地方海洋文化　傳承海島子民的永續祝福

每到夏天，海邊往往是大家遊玩的熱點，新北金山就是眾多遊客喜愛的旅遊勝地，尤其六月又進入了蹦火季（磺火季），就是展現金山古老漁法「蹦火仔」魅力之時，漁民用化學反應後的火光，「蹦」的一聲巨響，吸引成千魚群

公司治理評鑑前5% 8企業9連霸 台積電、聯電、信義等ESG優等生 與時俱進蟬聯佳績

第九屆公司治理評鑑頒獎典禮9日在臺灣證券交易所盛大舉行，共有928家上市公司接受評鑑，其中46家名列前5％。自評鑑舉辦以來，共有台積電（2330）、聯電（2303）、裕隆（2201）、中華（2204）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。