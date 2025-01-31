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走春迎財神 第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
農曆春節不少人都喜歡買彩券、刮刮樂試試手氣。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報系資料照片
農曆春節不少人都喜歡買彩券、刮刮樂試試手氣。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報系資料照片

春節期間民眾喜歡買刮刮樂試手氣，台彩「2000萬超級紅包」也出現第三個頭獎2000萬元，獎落桃園市桃園區「瑞寶祥彩券行」。

瑞寶祥彩券行代理人田小姐表示，大年初一店裡幸運刮出頭獎「2000萬超級紅包」，中獎的是一名熟男，與家人前往桃園慈護宮走春拜媽祖，祈求媽祖庇佑新的一年平安順利，拜完媽祖回程途中經過「瑞寶祥彩券行」，便決定進店請店員幫忙挑選，直接購買一本刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣。

田小姐表示，沒想到該名男子帶回家刮開驚喜發現「2000萬元」頭獎就在其中，中獎男子還特別回到彩券行報喜，並開心的包了紅包給店員吃紅。

「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至1月30日，已刮出3個2000萬元、111個100萬元。

媽祖 彩券行 紅包

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