走春迎財神 第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園

每到夏天，海邊往往是大家遊玩的熱點，新北金山就是眾多遊客喜愛的旅遊勝地，尤其六月又進入了蹦火季（磺火季），就是展現金山古老漁法「蹦火仔」魅力之時，漁民用化學反應後的火光，「蹦」的一聲巨響，吸引成千魚群

2023-06-21 00:00