走春迎財神 第3個「2000萬超級紅包」頭獎在桃園
春節期間民眾喜歡買刮刮樂試手氣，台彩「2000萬超級紅包」也出現第三個頭獎2000萬元，獎落桃園市桃園區「瑞寶祥彩券行」。
瑞寶祥彩券行代理人田小姐表示，大年初一店裡幸運刮出頭獎「2000萬超級紅包」，中獎的是一名熟男，與家人前往桃園慈護宮走春拜媽祖，祈求媽祖庇佑新的一年平安順利，拜完媽祖回程途中經過「瑞寶祥彩券行」，便決定進店請店員幫忙挑選，直接購買一本刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣。
田小姐表示，沒想到該名男子帶回家刮開驚喜發現「2000萬元」頭獎就在其中，中獎男子還特別回到彩券行報喜，並開心的包了紅包給店員吃紅。
「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至1月30日，已刮出3個2000萬元、111個100萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言