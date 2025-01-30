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台灣迎SAF供應元年 中油、台塑化準備好了

中央社／ 台北30日電

交通部民航局已宣布，2025年將在台灣首次為國籍航空飛機添加永續航空燃油（SAF），並遵循參考各國推動作法，鼓勵航空公司以2030年使用5%的SAF為目標。台灣油品雙雄中油台塑化為迎接國內SAF供應元年，皆已做好準備。

中油從2024年初啟動ISCC（國際永續性與碳驗證）驗證前準備，從系統規劃、建置、運作到優化，歷經10個月、14個單位、近500人次齊心努力，去年12月宣布取得ISCC CORSIA（國際航空業碳抵換及減量計畫）和ISCC EU（歐盟）等兩張證書，成為國內首家油品公司取得符合國際民用航空組織（ICAO）供應銷售具實質減碳效益的永續航空燃油資格。

台塑化也積極著手規劃SAF產線，2024年底已開始在雲林麥寮廠區開始試產，目標2025年第2季正式投產，初期年產能規模約5000噸，之後逐步放大到5萬噸。

廢食品油回收解決方案提供商永瑞董事長林修安分析，航空業占全球碳排量將近5%，成為減碳重頭戲之一，國際航空運輸協會（IATA）已設下目標，規定逐步提高永續航空燃油的使用比例，帶動SAF需求起飛。

以台灣為例，包括國內3大航空公司，以及國際航空飛到台灣來，估計到2030年，國內1年SAF需求量約24萬噸，且逐步成長。

石化專家指出，永續航空燃料是指採用廢食用油、玉米等有機或回收原料，精煉、再製成航空燃油，希望藉此減少碳排。原料來源必須符合國際認證標準，相當嚴格。

目前愈來愈多業者開始投入相關領域，如永瑞耕耘廢食用油回收多年，開發出一套智能回收廢食油系統，可提供產源履歷，並於2024年底號召串連上游的泰山、漢來美食、頂呱呱炸雞等產源端，中游的台塑化等石化廠，以及下游的長榮航、華航等航空公司，組成台灣自產SAF供應鏈。

台塑新智能總經理劉慧啟與成大開發微藻基因資源庫，針對不同微藻進行物種鑑定，以及蛋白質組成、抗氧化能力等分析測定，擴充多元應用技術，其中已完成提煉藻油切入生質燃料應用領域；待完成相關認證，預計2024年底、2025年初設置試產線，爭取與台塑化、中油合作拓展SAF商機。

中油 台塑化

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