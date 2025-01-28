敦月空間顧問團隊榮獲2024美國 IDA 國際設計獎三項殊榮

敦月空間顧問團隊再次在國際設計舞台上脫穎而出，近期公布於美國IDA國際設計獎中榮獲三項大獎，包括銅獎與兩項榮譽獎。銅獎得主為住宅設計作品「麗山 PLATINO」，該作品以其貼近使用者生活習慣與品味的設計理念，展現了現代居所的溫馨與奢華。

而兩項榮譽獎則分別由商業空間作品「Moon Baking Studio」與台北知名板前法式料理餐廳「Lin Restaurant」摘得。

敦月空間顧問團隊專注於空間整合策劃設計，致力於為商業品牌提供品牌價值提升的解決方案，同時也在住宅設計領域中，展現出對生活細節與品味的深刻洞察。

此次最新獲得的2024美國IDA國際設計大獎，一舉斬獲三項殊榮，並在此之前榮獲韓國K-DESIGN AWARD的「Winner」殊榮，2024年總計囊括四項國際大獎，成為國際設計舞台上的耀眼亮點，充分彰顯團隊的創意實力與卓越地位。

敦月空間顧問的創辦人蕭凱仁表示：「設計不僅是對空間美學的詮釋，更是對品牌價值的深度挖掘與提升。」此次榮獲榮譽獎的「Lin Restaurant」，正是其空間整合規劃設計的代表作之一，而這家台北知名級法式餐廳，主廚Lin以世界級食材重新詮釋台法融合料理，展現對美食的極致追求。

敦月空間顧問團隊透過簡潔層次與波浪形堆疊的空間設計，巧妙運用法式餐盤的金邊元素，將金色鐵件、吊燈與牆面線條融入設計中，勾勒出現代與典雅兼具的氛圍。

牆面選用細緻石英礦物塗料手工打造，呈現如絲綢般的柔美光澤，與波浪形牆面相互輝映。庭院則以質樸材質與精巧光線營造出法國鄉村私人花園般的愜意氛圍，入夜後燈光設計更添溫馨浪漫，完美詮釋空間設計對品牌價值的助力。

另一個榮譽獎作品「Moon Baking Studio」，則以黑色釉面地磚與米白色羅馬洞石牆的材質運用，展現品牌的手工藝精神，成功提升品牌形象。

而此次榮獲銅獎的「麗山 PLATINO」，更是評比中的亮點，這項住宅設計作品在IDA國際設計大獎(International Design Awards, IDA)的嚴苛評審中脫穎而出。評審團根據創新性、美學價值、功能性、人體工學、耐用性、影響力、實用性、生態相容性、可生產性以及情感價值等多項標準進行評分，最終授予「麗山 PLATINO」銅獎殊榮。

敦月空間顧問團隊以米白色調為基底，搭配特殊石材與銅金屬點綴，營造出奢華與典雅兼具的氛圍。流暢的天花板弧線與柔和燈光，使空間充滿溫馨感，展現了對生活品質與藝術靈魂的深刻追求，為屋主打造出理想的高級休閒住所。

這些獲獎作品不僅彰顯了設計技藝的卓越，更是蕭凱仁團隊在空間整合策劃上的全方位實踐，展現敦月空間顧問在國際舞台上的實力與影響力。

敦月空間顧問自成立以來，始終堅持以創新與專業為核心，專注於提供商業與住宅建築空間的整合設計與施工服務。15年來，團隊完成了超過500件客製化建築空間設計案，涵蓋建案公設空間、商業空間與住宅空間等多元領域。

此次在美國IDA國際設計大獎中的多項榮譽，彰顯了敦月團隊對設計美學與功能性的深刻理解與實踐。蕭凱仁表示，設計不僅是為了美，更是為了提升人與空間的連結，讓每一個作品都能為使用者帶來情感共鳴與生活品質的提升。