農曆年假期長達9天…飯店喜迎春 業績開紅盤

今年農曆年假期長達九天，出現國內、國外觀光旅遊雙好的榮景，晶華（2707）飯店除夕、初一訂房滿；全台最大連鎖飯店福容大飯店除夕到初三平均超過九成，除夕年菜全滿；台東老爺知本從除夕到初二住房率都達到八成以上。

今年春節假期天數較長，不少民眾選擇出國過年，但晶華、寒舍集團、六福觀光旅遊集團、君悅酒店及台北W飯店，今年假期期間的訂房遠比預期好；台北W飯店全館房型剛翻新完工，新年期間吸引不少外地旅客。

晶華飯店表示，春節雖然遇到長假期，但春節期間訂房率比預期好，台北晶華飯店的住房除夕達到92%、初一也有88%，過年期間餐廳一位難求，業績開紅盤；集團其他外地的觀光飯店也開紅盤，包括宜蘭晶泉和台南晶英也都有九成以上。

國內知名飯店春節銷售概況

台東老爺知本酒店以觀光客為主，除夕到初二住房率都達到八成以上，老爺知今年與大武部落的無菜單私廚店「達興山號」合作，以西餐手法結合排灣族料理提供晚餐，受住客歡迎。老爺知表示，考量外國觀光客愈來愈多，陸客觀光有望開放，知本老爺休館改裝時程擬延期至2026年3月。

福容大飯店為全台灣據點最多的飯店，共計18家據點，集團旗下還有麗寶樂園，針對今年年假推出各種方案，除夕到初三平均超過九成，熱門地區住房率從初一到初三全滿，2024年才剛開的嘉義VOCO已經滿到初三，整體飯店初四、初五也達到七成。

麗寶樂園推出三大新春活動，包括抽獎、雙人月光票499元、春節電商福袋，從線上商城到園區現場強化節慶歡樂氛圍；麗寶休息站全台最大「追風奇幻島」旗艦店正式開幕，占地300坪，成為過年期間吸客新景點。

福容飯店指出，民眾已習慣在飯店餐廳吃年夜飯，福容系列飯店年夜飯全部客滿，初二回娘家的訂餐率也超過九成。