印度經濟成長有底氣 三大新興產業具潛力
過去十年，印度一直是成長最迅速的市場之一，國內股市市值於過去十年飆升六倍，2024年11月達到5.4兆美元。展望2025年，景順印度股票基金經理人Shekhar表示，除普惠金融、消費飆升及製造業復興等三個主要結構性投資趨勢將持續成長外，能源進化、房地產及資料中心相關產業也可望成為新興投資焦點。
根據國際貨幣基金組織預測，印度2025會計年度國內生產毛額(GDP)成長將達到7%，是主要經濟體中最高，在市值部分，印度於全球股市市值中的占比從2013年的僅1.6%上升至2024年11月的4.3%，位居新興市場第二。此外，受惠外國投資人資金流入飆漲，印度在MSCI所有國家亞洲（日本除外）指數中的權重已從2020年底的不到10%翻倍上升至22%。Shekhar指出，2025年印度可望持續成為投資熱點，這樣的成長在各類市值及子行業中產生多種投資機會，擴大可投資範圍並為投資人提供更廣泛的選擇。
隨著印度股市規模的不斷擴大、獲利持續成長，Shekhar表示，投資團隊持續在2025年尋找具有巨大成長潛力的新興產業及帶來的投資機會。
新興產業一：能源進化
隨著印度城市化及資料中心的需求日益成長，發電量預期將會飆升，Shekhar表示，電力產業的資本支出將出現上升趨勢，過去六年發電量已增加三倍以上，預期電力設備、電纜及工程解決方案將從這一趨勢中受益。
新興產業二：房地產
受機構需求日益成長、快速城市化及政府支持措施的推動，印度房地產業持續上漲，此外Shekhar指出，印度資訊科技及製造業的興起均提振商業房地產需求。
新興產業三：資料中心
受龐大的年輕人口、日益普及的數位化以及對數位服務與數據儲存的高需求推動，印度資料中心市場正迅速發展。
Shekhar表示，到2026年，印度資料中心產業預計可吸引57億美元投資景順印度股票基金聚焦成長股，除瞄準金融、消費、製造三大利多主題外，投資團隊致力尋找新興產業帶來的投機契機，投資組合偏重印度經濟成長更為強勁的領域，統計至2024年12月底，基金一年、二年、三年、五年及十年績效皆為同類型第一，印度仍是2025年最有機會的新興市場之一，股市近期修正也為投資人提供很好的進場時機。
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