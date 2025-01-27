春節連假「台灣12強英雄」 這些職業他們忙到炸

距離農曆春節腳步近了，許多上班族早已訂好走春出遊行程，放鬆身心享受長假，不過卻有分布在各行各業的工作人員，始終堅守工作崗位服務社會大眾，1111人力銀行特地整理春節連假期間，工作量不減反增的連假英雄12強，值得各界給一個respect！

寵物旅館人員

根據桃園機場預估，春節疏運期間1月24日至2月3日，11天內總運量大概超過155萬人次，平均每天運量達到14萬人次，已經和疫情前2019年的春節日均量不相上下，飼主出門玩，很多人會選擇把毛小孩送到寵物旅館或尋找寵物保母，幫忙暫時照顧毛孩，也讓相關工作人員業務量暴增，甚至需要新增臨時人力才能維持服務品質。畢竟對飼主來說寵物也是家人，吃好住好用好，主人才能放心出去玩。

外送員

過年期間，外送員的工作特別辛勞，原因在於訂單量暴增與交通狀況的挑戰。由於許多人選擇訂購外賣慶祝春節，外送平台訂單激增，導致外送員需要長時間奔波於各地。但交通可能會因春節返鄉或出遊的人潮而變得擁擠，加上天氣多變，可能遇到寒冷或降雨，讓外送過程更加艱辛。此外，餐廳在節日期間因人手不足，備餐效率降低，外送員經常需要長時間等待，影響配送進度。外送平台在春節期間提供的高額獎金與補貼，雖吸引更多人投入，但也讓外送員承受更大的接單壓力，這些因素都使得外送員在過年期間的工作量大幅增加。

餐飲內外場

餐飲業內外場職務在過年期間特別繁忙，主要因為客流量激增，訂單數量大幅提升。內場廚房需快速處理大量訂單，準備年節特色菜。而外場服務員需接待、點餐、上菜和清理餐桌，還要滿足客人的高標準要求。此外，過年期間餐廳營業時間延長，人手不足的情況下，內外場人員的工作負荷明顯增加。既要保持高效率運作，又要兼顧服務品質，使得內外場職務在過年期間的工作強度加倍。

促銷人員

農曆年節，各大賣場、百貨紛紛推出年節促銷活動，吸引消費者。數據顯示，去年因春節假期的購物熱潮與旅遊人潮，零售業與餐飲業的營收雙雙飆升，分別達到新台幣7693億元與1884億元的同期新高。亮眼的數字背後，就藏著許多默默付出的身影。為了讓消費者享有順心的年節購物體驗，無數零售業者與臨時工投入了繁忙的工作中。以量販店和百貨業者年節熱賣的「福袋」為例，從設計、備貨到銷售，過程繁瑣且緊湊。賣場人員幾乎全天候輪班作業，不僅要補充貨架、維持現場秩序，還需應對絡繹不絕的顧客；百貨專櫃的工作量也攀升，專櫃人員得忙於介紹商品、招呼顧客。因此，銷售人員和臨時工，可說是一群不該被遺忘的年節英雄。

彩券行工讀生

農曆春節將至，很多人會買刮刮樂試手氣，今年檔期台彩公司推出6款新品，其中「2000萬超級紅包」頭獎數量史上最多，吸引國人躍躍欲試，每逢農曆春節期間，許多民眾已經養成習慣到彩券行買刮刮樂試試手氣，希望能一夕致富，更不乏上班族與同事或是親友集資合購刮刮樂或彩券，以數量來增加中獎機率，因此彩券行營業時間愈長，愈能服務更多客人增加業績，買氣暢旺讓工讀生忙得不可開交，為自己搶賺紅包財。

清潔人員

大型垃圾、年夜飯後的廚餘、外送包裝和年節禮盒紙箱堆積如山，讓清潔隊員的清運量暴增，加班到深夜，他們同時要面對玻璃碎片、尖銳物品的潛在危險，稍有不慎就可能受傷。而在風景區、公共場所人潮洶湧，垃圾桶經常爆滿，清潔工必須頻繁清空垃圾、維護整潔，一天甚至要清理數十間廁所，忙到無法喝水休息。他們默默付出維持環境美觀，讓民眾能舒適過好年，無疑是春節期間最不可或缺的連假英雄，他們的辛勞值得更多的尊重與感謝。

運輸服務人員

春節期間是國人返鄉與出國旅遊高峰，航空與鐵路運輸加開班次消化運量，地勤、空服員一刻不得閒，需頻繁應對的旅客詢問，班機延誤、行李遺失狀況激增，旅客情緒容易焦躁，導致時常面臨無法化解的投訴壓力。此外，國道客運司機為了讓旅客準時抵達目的地，有時候連上廁所的時間都不敢多留。在高工時高強度的工作環境下，運輸服務人員面對龐大的旅客流量、突發狀況與時間壓力，依舊堅守崗位，堪稱無名的連假英雄。

飯店旅宿工作人員

在年節期間，飯店旅宿業的工作人員比平日更加忙碌，他們的工作不僅是提供旅客舒適的住宿體驗，還需要應對各種高峰期的客流量與需求。隨著許多人選擇在假期出遊，入住幾乎全滿，這些工作人員需要加班確保房間準備妥當、清潔到位，並隨時應對旅客的各式需求，提供貼心的服務。工作內容涵蓋從前台接待到客房服務，每一位員工都需要全力以赴應對繁忙的時刻。年節期間的工作強度大增，因此飯店也會給予員工1.5倍到2倍的加班薪資，或是發放額外的獎金紅包，來團隊在年節期間的辛勞。

遊樂園工作人員

遊樂園工作人員在年節期間的工作量，可謂是比平時更加忙碌。隨著寒假和春節假期的到來，遊客數量激增，特別是家庭旅遊需求上升，遊樂園成為許多家庭製造幸福回憶的來源。因此，遊樂園的工作人員需要承擔更多責任，包括確保遊樂設施的安全、解答遊客的疑問、維持秩序以及處理高峰期的客流量。他們的工作從開園到閉園，必須隨時保持高度警覺，確保每位遊客都能安全愉快地度過假期。為了增加誘因，許多遊樂園會提供1.5倍至2倍的加班津貼，或是增聘計時工讀生以備戰農曆春節尖峰期。

導遊領隊

今年農曆春節即將迎來九天紅字，連放九天假期，許多人藉此安排旅遊，享受與親友的美好時光。在假期中，導遊和領隊更是不可或缺的角色，他們以專業的知識和豐富的帶團經驗，確保每一位遊客的旅程豐富、順利且安全。無論是精心安排的行程，還是應對突發狀況，導遊和領隊總是隨時待命，解決遊客的各種問題，讓大家無憂無慮地享受假期，度過一個順暢且愉快的春節假期。

警消人員

連假英雄少不了全年無休、全天待命的警消人員，默默地守護大家的安全。當我們與家人團聚、歡度新年時，他們堅守崗位，勤務依舊，絲毫不能懈怠，肩負起維護治安和處理突發事件的重責大任。在任何災害或緊急情況下，警消人員總是必須第一時間趕赴現場，保護大家的生命安全，讓我們能安心過新年。過年期間，我們不僅要感謝這些守護者，同時凡事都應該多加注意安全，減少意外發生，共度一個平安的農曆春節假期。

醫護人員

過年期間，還有一群鎮守在自己崗位的英雄，那就是醫護人員！各大醫療院所依然維持正常服務，急診部門更是24小時不間斷，確保每位需要醫療的民眾都能得到及時的照護。儘管排班制可以讓醫護人員輪流上班，但近年來醫護缺工，許多人無法充分休息，儘管如此，他們依然全心投入工作，守護民眾的安全與健康。過年期間如有醫療需求，千萬別忌諱就醫，小病可至社區醫院，讓資源有限的大醫院集中量能照顧重症患者，讓醫療資源發揮最大效益。也別忘了感謝這些不畏辛勞的醫護英雄，讓我們能在年節期間安心過年。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，這些仍在工作崗位的無名英雄，犧牲與家人團聚的時間，還要面對龐大的工作量，都是精神和體力的雙重負荷，而且過年的熱鬧氛圍，可能讓工作人員心理感到低落孤單，建議出遊時，應該相互體諒以包容歡樂的心對待，才能玩得開心盡興。