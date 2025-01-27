過年走春首選！黃仁勳必吃「美食清單」意外爆紅 快隨教父吃透透

農曆新年假期終於來臨，家家戶戶在這幾天除了四處採買年貨外，也會向餐廳領取提前預定好的美味年菜，以便讓全家在團聚圍爐時，都能開心品嘗到美味的年夜飯。而過年除了全家團聚吃好料之外，還可以趁著好天氣全家一起出門走春，而近日剛完成連續三天緊湊訪台行程的「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近兩年多次訪台之際，也趁機在全台四處走透透，而《經濟日報》也替讀者將黃仁勳這段時間拜訪的名店，特地整理成專屬的「新年走春攻略」，快來看看吧！

1. 台中逢甲夜市（來訪時間：2025/01/16晚間）

輝達執行長黃仁勳於1月16日搭機快閃來台，開啟為期3天十分緊湊的行程；事實上，熱愛美食的他，每次來台也都會私下預留一些時間來逛夜市、盡情的享受不同夜市之間，獨具特色的限定小吃，而來台首日黃仁勳也被民眾目擊現身台中逢甲夜市，不過由於現場吸引了太多粉絲的園觀，讓他才剛下車就被人群包圍，雖然他仍大方的替粉絲簽名合照，但無奈現場實在過於壅擠，他在到訪半小時左右後，就先搭車離場、提前結束行程。

＊消費方式：每攤獨立結帳／甜食、鹹食、遊憩／價位100元左右。

＊地址：臺灣臺中市西屯區文華路。

＊營業時間：週一至周日，每日16:00 – 02:00。

2.東方文華（來訪時間：2025/01/17中午）

黃仁勳訪台次日（17日）中午則邀請台積電董事長魏哲家，來到自己下塌的酒店文華東方會面、餐敘，據悉，該飯店桌宴價位是全台所有酒店中最高的水平，最低每桌3.1萬，最高則可到6萬以上。事實上，東方文華酒店的桌菜，主要是以「雅閣中餐廳」為主，而該餐廳至今已連續榮獲七屆的米其林一星殊榮，是一家享譽國際的「粵菜」餐廳，料理主要是以台灣在地精選的時令食材為主，再配合大廚精湛細緻的手藝發揮經典粵菜佳餚的原味精髓，完美呈現清新優雅的食藝美學，引領顧客以味覺和視覺品賞精彩絕倫的極致美饌。

＊消費方式：現點現做／合菜、單點／人均2000-4000元左右。

＊地址：台北市松山區敦化北路 158 號 3 樓。

＊營業時間：午餐12:00-14:30/晚餐18:00-22：00

3. 磚窯古早味懷舊餐廳（來訪時間：2025/01/18中午）

黃仁勳訪台第三日（18日）則選在懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請超過35位企業級夥伴同樂，現場席開超過五桌，現場眾人身價合計「破兆元」，該餐廳為台北市在地的知名懷舊中式餐廳，店內裝潢以懷舊主題為主，整體氣氛相當到味，而餐廳外牆由紅磚瓦建構而成，門口走道上掛滿著早期台灣的電影海報，用餐環境多為大圓桌，讓每桌氣氛都能像辦桌一樣澎湃熱鬧，平均每道菜價位落在200元至600元之間，雖然價位不高，但菜色五花八門應有盡有，因此自從去年開始已經是第二次獲得「AI教父」的青睞，被選為宴請台鏈夥伴的首選。

＊消費方式：現點現做／合菜、單點／人均300-500元左右。

＊地址：台北市松山區敦化南路1段7-1號。

＊營業時間：午餐11:00–14:00/晚餐17:00–21:00

4. 阿婆現切水果攤（通化街）（來訪時間：2025/01/18晚間）

黃仁勳訪台第三日（18日）晚間9點左右，特地驅車前往位於台北市大安區的「通化夜市」，他一現身就吸引了周遭大批民眾的熱情歡呼，而他除了大方的接受粉絲要求近距離合影外，他也直接快步走向一家名為「阿婆現切水果攤」的50年老店，據悉，黃仁勳在該攤位最愛的餐點為「梅子情人果、番茄」，而他當日也現場包了一個紅包給賣水果超過43年的老闆娘，並向她祝賀「新年快樂」，也讓現場粉絲感動不已。

＊消費方式：全單點／水果／人均50-100元左右。

＊地址：106台北市大安區臨江街40巷2號。

＊營業時間：下午5:30～12:30

5.花娘小館（來訪時間：2023/05、2023/10）

輝達創辦人黃仁勳於前（2023）年5月時，來台參加台北電腦展，不僅造就AI風潮，更掀起一波老饕美食追隨的熱潮，其中，令人關注的，就屬讓他多次回訪的台北川菜餐廳「花娘小館」，據悉，花娘位於小巨蛋巷弄川菜餐廳，店內價位約落在300元上下，而黃仁勳每次到訪必點的蒼蠅頭，還有列在菜單前幾頁的水煮牛肉、溜肥腸都是店內招牌菜，是一間適合家庭聚餐、商業議事的餐廳。

＊消費方式：無需訂位／單點及合菜／每道菜300元左右。

＊地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓。

＊營業時間：11:30－14:30 17:30－22:00。

6. 鄒記食鋪（來訪時間：2024/01）

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳去年訪台時，被目擊現身在位於松山區的全預約熟客制私房料理餐廳「鄒記食鋪」用餐；而該餐廳主廚來自杭州，主要精通各種江浙大菜料理，並被稱為「台北最難預約私廚之一」，據悉，該店也是科技界大佬廣達董事長林百里、以及鴻海創辦人郭台銘的愛店，因此這次連有「AI教父」之稱的輝達創辦人黃仁勳也特地前往，格外引發關注。

台北三大超難預約的中菜私廚收集完畢，今日是踩點鄒記食舖用餐費用一人4100元。價格可能會隨著不同菜色有差異，餐廳內就是兩大桌，牆上簽滿了政商名流的字跡可見這裡是秘密廚房。而店內菜單一段時間會更換，但每道都是扎扎實實的手路菜，其中點名幾道令人印象深刻的菜餚包含，薺菜炸春捲、蟹黃拌麵、清蒸羊肉、花膠元蹄燉鮑魚等。

＊消費方式：需預訂／純預約制無菜單料理／按人頭計費／1人 4100元

＊地址：台北市松山區復興北路313巷43號

＊營業時間：每日11:30-20:30

7.牛耳精緻麵館（來訪時間：2023/06）

該店為黃仁勳前年來台參加電腦展後，第一個急著要去享用的愛店，位於內湖科學園區旁，已經是許多內科人的心頭好，如今再有「黃仁勳風潮」加持，被推上另一波高峰，而店內一碗紅燒牛肉麵不到200元（180元），滿足包含黃仁勳在內的許多饕客的味蕾，據悉，黃仁勳熱愛他們家的半筋半肉牛肉麵。而店內也有提供多項麵類、餃子等品樣供大家選擇，不過想吃，手腳真的要快。

＊消費方式：不用預約／單點菜色／牛肉麵一碗不到200元

＊地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號（近西湖捷運站）

＊營業時間： 11:30－14:10，17:30－20:10，星期日休息（早賣完早打烊）

8.富霸王豬腳（來訪時間：2023/10/18）

另一家受到總裁黃仁勳喜愛的美食，則是號稱台北四平商圈最火紅便當店之一的「富霸王豬腳」，在當地可說是無人不知無人不曉，不管平假日，每到用餐時段都得拿號碼牌排隊。

黃仁勳前年受邀來台參加鴻海集團盛事「鴻海科技日」，他就特地跑到台北四平商圈找這家排隊名店，品嚐被網友讚賞為台北市最好吃的豬腳，豬腳口感軟糯，充滿膠質，肉質細嫩卻不油，滷汁清甜而不膩，甚至經過長時間的烹煮但仍保持肉的鮮甜。富霸王豬腳部位分成三種，包含，腿扣、腿節和腳蹄價格從80-130元不等，外帶則是以便當方式呈現，依照部位不同價格落在120-130元（也有綜合）。

＊消費方式：不用預約／單點菜色／內用：不同部位不同價80-130元、外帶僅供便當120-130元。

＊地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號。

＊營業時間： 11:00－19:30（星期日、一休息）

9.聚聚（來訪時間未透露）

最後這一間，則是由輝達創辦人黃仁勳自己親口透露，最喜歡台灣味的他也會找機會前往回味的美味，據悉，該店也屬「無餐單料理」，主打台菜新食感，許多想的到的台菜料理，在老闆手上都能玩出新食感，據傳美味程度連前經濟部長王美花，都是該店饕客之一。不過該店並無太大的座席空間，大約三張大圓桌左右，因此必須要饕客們提前完成預約，並確認好價位及菜色，才能前往享受美食，並且在爆紅後、也增加不少客源，因此想吃美食沒那麼容易，要記得先做好功課才能盡情享受喔！

＊消費方式：需預訂／無菜單料理／個人套餐：每人600、800；合菜則是每人1000至3000不等。

＊地址：台北市中正區重慶南路二段92號