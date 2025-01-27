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春節假期啟動！晶華飯店、老爺知本及福容飯店等業績報喜

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華酒店春節期間訂房率比預期還好，台北晶華飯店的住房除外達到92%、初一也達到 88%。晶華提供資料照片
晶華酒店春節期間訂房率比預期還好，台北晶華飯店的住房除外達到92%、初一也達到 88%。晶華提供資料照片

今年農曆過年假期長達9天，出現國內觀光、國外旅遊雙好的榮景，晶華飯店除夕、初一訂房滿；全台最大的連鎖飯店福容大飯店旗下還有麗寶樂園，除夕到初三平均超過九成，除夕年菜全滿；台東老爺知從除夕到初二住房率都達到8成以上。

今年放假天期較長，然而國內晶華、寒舍集團、君悅酒店及台北W飯店，今年的訂房都比原來預期還好；尤其，台北W飯店適逢全館房型翻新完工，新年期間也吸引不少外地客前來訂房。

晶華飯店則表示，今年雖然是長天期的假期，春節期間訂房率比預期還好，台北晶華飯店的住房除外達到92%、初一也達到 88%，至於晶華集團其他外地的觀光飯店也都開紅盤，宜蘭晶泉和台南晶英也都有9成以上。

福容大飯店為全台最大的台灣據點最多的飯店，北中南東都有共計18家據點，集團旗下還有麗寶樂園，針對今年年假推出各種方案，除夕到初三平均超過九成，熱門地區住房率從初一到初三全滿，像2024年才剛開的嘉義VOCO已經滿到初三，另外，全部飯店初四、初五休也達到七成。

隨著農曆春節到來，麗寶樂園今年推出三大新春活動，包括抽獎活動、雙人月光票499元、春節電商福袋，將從線上商城到園區現場，全面點燃節慶歡樂氛圍，麗寶休息站還有全台最大「追風奇幻島」旗艦店正式開幕，占地300坪，將成為中部最具亮點的親子娛樂新星，也成為過年期間吸客新景點。

另外，福容飯店也指出，民眾還是習慣在飯店餐廳吃年夜飯，福容連鎖 飯店同步有開放團圓宴的預計，都全部客滿，另外，初二回娘家 訂餐率也超過九成。

觀光客為主的台東老爺知本酒店，從除夕到初二住房率都達到8成以上，因應客人需求，老爺知今年比較特別，晚餐與大武部落的無菜單私廚店「達興山號」合作，以西餐手法結合排灣族料理，很受住客歡迎，這個特色餐點預計供應到年初四。

老爺知進一步表示，考量到外國觀光客越來越多，陸客觀光有望開放，知本老爺休館改裝時程擬延期至2026年3月，全新住房專案、春季餐飲菜單2月16日正式上線。知本老爺酒店致力營造最完善的度假體驗，現已推出多元的專案選擇，包含一泊二食、壽星專屬優惠及長天數等住房方案，全面滿足不同客群的旅遊需求。

台北W飯店座落於繁華市中心，自 2011 年開業以來已成為信義區地標之一，歷經十餘年精彩風光，亦見證旅遊趨勢更迭，台北W飯店力邀開幕草創期原班人馬─英國設計菁英團隊「GA Design International」再度操刀，費時逾兩年執行全館翻新計劃，台北W飯店客房1月20日「微整形」全面完工，新房間共有五大亮點，近期全館405間客房亦完成「微整形」作業，透過五大亮點揭示嶄新樣貌迎接貴客。

台北W飯店適逢全館房型翻新完工，新年期間也吸引不少外地客訂房。台北W飯店提供
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台東老爺知從除夕到初二住房率都達到8成以上。業者提供
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福容大飯店為全台最大的台灣據點最多的飯店，2024年才剛開的嘉義VOCO已經滿到初三。福容提供
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追風奇幻島麗寶店有VR蹦床、百萬大球池、網繩迷宮等，絕對是小孩放電最佳去處。業者提供
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W飯店 晶華 觀光

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