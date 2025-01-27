中華優質旅遊發展協會理事長 : 兩岸觀光應去政治化、重啟小兩會機制

隨著中國大陸宣布恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，兩岸觀光交流迎來新契機。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽呼籲，當前的國際與兩岸情勢下，過程若要順利推進，必須避免過度的政治干擾，回歸旅遊本質，讓民間交流發揮應有的積極作用。

李奇嶽表示，兩岸觀光曾是最具互動性的民間交流模式之一，對於經濟發展與社會理解均帶來正面影響。然而，過去數年，兩岸關係因疫情以及政治因素影響，使得觀光交流停滯。例如，台灣政府的大陸旅遊禁團令，大陸旅遊警示燈號列為橙色地區。同時，2019年大陸方面也透過限縮赴台自由行的方式，作為施壓手段，這些政治干擾使得觀光產業飽受衝擊。

現在，隨著部分旅遊有機會開放，如何確保此趨勢能夠持續並擴大，成為雙方應該共同努力的目標。

李奇嶽分析，首先，兩岸應重新啟動小兩會（台旅會與海旅會）機制，作為觀光交流的重要協商平台。小兩會過去曾在旅遊安全、行程規範及市場發展方面發揮積極作用，若能重啟對話，不僅有助於業者重建市場信心，也可減少因政策變動帶來的不確定性。透過小兩會機制，雙方可建立穩定的溝通渠道，盡可能讓觀光交流不會受到政治紛擾影響，雖然都知道在兩岸在沒有九二共識的政治基礎下要讓兩邊能溝通很難，但這是最好的方法。

其次，觀光業界的相關公協會也可以扮演居中協調的角色，雙方秉持務實合作態度，共同發展雙向旅遊市場。大陸旅客來台，不僅能帶動台灣的觀光產業復甦，台灣旅客赴陸亦可促進雙方經濟交流。因此，應從市場發展的角度思考，透過產業合作與行銷推廣，讓觀光成為雙贏的局面。

最重要的是，兩岸應該確保觀光政策不受政治因素綁架。觀光本質是民間交流，不應成為兩岸政治角力的工具，不管是陸方的以商逼政，還是台方的抗中保台，期望雙方能以民間需求為出發點，減少政治干預，才能真正讓兩岸觀光迎來穩定與長遠的發展。

李奇嶽進一步表示，此外，值得提醒的是，兩岸旅遊市場受政治因素影響極大，若是將來市場開放後，觀光業者應加強風險管控與風險承擔能力，以應對突如其來的政策變動，確保產業穩定發展。

在這個關鍵時刻，兩岸都應展現誠意，以小兩會為基礎，推動觀光產業穩健發展。唯有如此，才能讓民間交流發揮應有的橋樑作用，為兩岸關係創造更和平與互信的未來。