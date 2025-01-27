快訊

美中大交易成形 川普和習近平會怎麼將TikTok當籌碼？

遭共諜接觸誘裝GPS在軍艦上 海軍士官長隱匿不報下場曝

春節福袋大縮水 百貨商場「帶路雞」為何失寵了

建商拚年後交屋 永佳捷董座許作名春節前夕發紅包慰勞加班同仁

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
永佳捷電梯董事長許作名(左)春節前夕趕赴台中烏日高鐵站大型案場巡視，並致贈紅包給春節假期還在努力打拚的員工。業者提供
永佳捷電梯董事長許作名(左)春節前夕趕赴台中烏日高鐵站大型案場巡視，並致贈紅包給春節假期還在努力打拚的員工。業者提供

永佳捷(Masada)受惠於上一波房地產多頭走勢，手中接獲許多新梯訂單，隨著農曆春節假期到來，永佳捷協助建商能在年後如期完工，不少工地縮短春節假期持續趕工，永佳捷員工全力協助客戶達成準時交屋的目標，董座許作名在春節前夕到各工地慰勞加班同仁。

永佳捷表示，因應台中房市持續穩步進展，尤其高鐵烏日站附近全台最大娛樂商城開工以及大型建案如雨後春筍般興建，包括交通部長陳世凱與地方民代日前關心全台最大娛樂城興建完成後，對地方交通是否造成壅塞，也讓外界再次關注到台中高鐵站的未來發展。

永佳捷電梯董事長許作名，除夕前趕赴台中烏日高鐵站大型案場巡視，一方面慰勞辛苦的第一線電梯安裝員工，致贈紅包提振士氣外，一方面也檢視電梯到貨情形、安全施工防護、施工進度、電梯使用入出保護情況。

許作名關心所有第一線員工的工作情況，跟現場同仁表達十二萬分謝意，願意犧牲農曆假期與家人團聚的寶貴時光，配合建商趕工，僅僅只有除夕當天提早休息，初一之後又得繼續上工，因此特別叮嚀施工團隊注意安全，尤其天氣寒冷日夜溫差極大，務必保暖注意身體，表達永佳捷公司。

這座案場樓高24樓、地下4層，共計21台電梯，在台中高鐵是指標建案，尤其烏日高鐵站日後將會座落全台最大娛樂商城，因此這座建案勢必更受矚目，未來也會成為永佳捷代表作品之一，工地也面臨全台缺工嚴重，全員上下齊心力拚依業主規劃如期完工。

永佳捷電梯董事長許作名，除夕前趕赴台中烏日高鐵站大型案場巡視，慰勞辛苦第一線電梯安裝員工。業者提供
永佳捷電梯董事長許作名，除夕前趕赴台中烏日高鐵站大型案場巡視，慰勞辛苦第一線電梯安裝員工。業者提供

建案 春節 高鐵

延伸閱讀

春節何處去？ 彰化花壇虎山巖梅花撲鼻香

彰化春節醫院開診時間表這裡查 公費流感疫苗即將用罄、可速接種

出行需求旺 非遺版春節成亮點

獨／「中台灣豪宅一哥」涉超挖賣車位 建商等9人遭起訴

相關新聞

歐美降息效應、川普能源政策、大陸衝刺經濟帶動 石化業拚蛇來運轉

新年復始，2024年陷入愁雲慘霧的石化業，面對歐美持續降息、美國新任總統川普對能源政策有利全球石化市場發展，以及大陸當局...

AI智慧導購不停歇 輕薄顯示升級店家購物體驗

隨著科技快速發展，零售業正邁向一場智慧化的全新轉變，經濟部產發署表示，台灣擁有完整的顯示科技產業供應鏈，透過結合創新應用...

春節福袋大縮水 百貨商場「帶路雞」為何失寵了

農曆春節期間，各大百貨公司幾乎都會推出福袋，讓民眾在春節期間可以試試手氣、討個吉利。但是百貨公司近兩年的福袋規模卻多半縮水，過去常見的抽機票、送汽車等大獎都變少了，為何業者突然變「小氣」了？ 福袋一詞源自日本，意思是裝滿幸福的袋子。福袋起初主要出現在日本的百貨公司，內容物通常是不揭曉的，由於福袋內容物往往遠超於福袋售價，給人物超所值的印象，也成了業者炒熱買氣的利器。

小年夜．新春踩點／走春森林浴 舒展身心靈

時序來到龍年尾聲，大家都期待蛇年一開春就能轉動好運。

好安心／假期打亂睡眠 中醫師出招

失眠，是許多人生活中的隱形敵人。「害怕睡不著」的恐懼，甚至比失眠還折磨人。但你知道嗎？治療失眠最快的方法，竟然是「不要管...

好活力／春節飲食計畫 排毒又瘦身

為迎接農曆新年，免不了採買年菜，備辦全家年夜飯。不過，年節期間大魚大肉，腸胃難免吃不消。尤其患有慢性疾病或腸胃不好的朋友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。