建商拚年後交屋 永佳捷董座許作名春節前夕發紅包慰勞加班同仁
永佳捷(Masada)受惠於上一波房地產多頭走勢，手中接獲許多新梯訂單，隨著農曆春節假期到來，永佳捷協助建商能在年後如期完工，不少工地縮短春節假期持續趕工，永佳捷員工全力協助客戶達成準時交屋的目標，董座許作名在春節前夕到各工地慰勞加班同仁。
永佳捷表示，因應台中房市持續穩步進展，尤其高鐵烏日站附近全台最大娛樂商城開工以及大型建案如雨後春筍般興建，包括交通部長陳世凱與地方民代日前關心全台最大娛樂城興建完成後，對地方交通是否造成壅塞，也讓外界再次關注到台中高鐵站的未來發展。
永佳捷電梯董事長許作名，除夕前趕赴台中烏日高鐵站大型案場巡視，一方面慰勞辛苦的第一線電梯安裝員工，致贈紅包提振士氣外，一方面也檢視電梯到貨情形、安全施工防護、施工進度、電梯使用入出保護情況。
許作名關心所有第一線員工的工作情況，跟現場同仁表達十二萬分謝意，願意犧牲農曆假期與家人團聚的寶貴時光，配合建商趕工，僅僅只有除夕當天提早休息，初一之後又得繼續上工，因此特別叮嚀施工團隊注意安全，尤其天氣寒冷日夜溫差極大，務必保暖注意身體，表達永佳捷公司。
這座案場樓高24樓、地下4層，共計21台電梯，在台中高鐵是指標建案，尤其烏日高鐵站日後將會座落全台最大娛樂商城，因此這座建案勢必更受矚目，未來也會成為永佳捷代表作品之一，工地也面臨全台缺工嚴重，全員上下齊心力拚依業主規劃如期完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言