霸王棕櫚葉花藝迎新年 中市纖博館初四發送福袋和提燈

瑞蛇迎春！台中市政府文化局所轄各藝文場館洋溢著喜慶氛圍，纖維工藝博物館更邀請到享譽國際的花藝設計師盧大衛，在入口大廳展出「盛境迎春」裝置藝術作品，喜氣洋洋。

纖維館主任簡惠華表示，二樓常設展也同步推出館藏漢族祈福呈祥文物展，大年初四、初五上午10點將發送限量福袋，臉書打卡再送「甜甜蛇小提燈」，歡迎民眾利用春節假期前往纖博館走春。

花藝師盧大衛指出，艷紅喜氣的「盛境迎春」花藝裝置作品是和極光天氣晴團隊共同合作，以大型霸王棕櫚葉染成喜慶的紅色，結合竹材、台灣花布和燈籠，組合出新年喜慶歡愉的氛圍。

大型的霸王棕櫚葉象徵繁茂生機與祥和氣息，葉片間點綴著圓形的臺灣花布牡丹圖騰，象徵富貴與祥瑞。紅色燈籠穿梭在棕櫚葉與牡丹圖騰之間，營造出年節圓滿的意象。

這件作品特別以纖維博物館的主題特色量身設計，運用不同的纖維材質、年節元素和造型，希望營造多元層次的空間美感和視覺張力，讓民眾一踏入博物館就感受到融合東方美學與節慶團圓的喜悅。

簡惠華指出，配合新年到來，二樓常設展廳也推出館藏「漢族祈福呈祥文物微型展」。

傳統過年期間家家戶戶祭拜神明及祖先，都會在神明廳供桌前方繫上一塊繡有祈福納祥文字或圖案的方形桌圍，小孩子穿上吉祥話語的新衣保平安，大人也要穿上紅色或喜氣的服裝，象徵新的一年平安富貴。因此在許多傳統服飾或傢飾上可以看到福、祿、壽、喜、子、財等字樣，或繡上吉祥圖像表達祝福和願望。

這次展出的盤金彩繡吉祥如意紋桌圍、紅地盤金繡壽字屏、紅棉地彩繡嬰孩圖肚兜、紅絲緞彩繡吉祥紋對襟童外褂、黑緞地彩繡緄邊挖雲對襟女褂等，就有許多暗喻吉祥的圖案。民眾除了可以看到傳統精緻工藝之美，更可以看到豐富有趣的圖像涵義。

例如蝙蝠(福氣)、蝴蝶(福；美麗蛻變)、葫蘆(福祿)、石榴或卍字紋(多子多孫)、牡丹花 (富貴)、壽字紋(長壽)、童子持如意(兒孫如意)、銅錢(財富)、鯉魚(諧音「利餘」諧音)、牡丹+花瓶(富貴平安)、如意、梅花(傳春報喜)、菊花(諧音「吉」；高尚品德)、三仙(福祿壽)等。