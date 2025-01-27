好活力／春節飲食計畫 排毒又瘦身

為迎接農曆新年，免不了採買年菜，備辦全家年夜飯。不過，年節期間大魚大肉，腸胃難免吃不消。尤其患有慢性疾病或腸胃不好的朋友，更需要制訂年節的飲食計畫。

一、蔬菜粥：清腸胃的救星

大家應該有這樣的經驗，吃完油膩食物隔天上廁所，排泄物總會沾黏在馬桶上，沖也沖不乾淨。這時候，不妨給腸胃一點「清潔環境」的機會。推薦「富含蔬菜」的什錦稀飯，例如翡翠吻仔魚粥、蔬菜海帶粥、菇菇粥，因為含有豐富的水分與纖維。這些無法消化的纖維，能清理腸胃，排出多餘腸胃負擔（宿便）。

也可以在飲食中加入富含植化素與纖維的芹菜、紅蘿蔔、金針菇、海帶芽等蔬菜，再搭配抗氧化的辛香料，如胡椒粉、蔥薑蒜，其珍貴的植化素更能提升身體免疫力。

二、設定鬧鐘喝茶：排毒、消水腫不費力

想解油膩？可以喝綠茶、烏龍茶，或在水中加幾片檸檬，這些好喝又無添加物的天然茶，都有助於腎臟、肝臟排除多餘鹽分，又能幫助血液循環。

年節期間若想排毒，別忘了打開手機設定鬧鐘，每兩小時要喝完一杯馬克杯的水（大約300cc.），適當的水分攝取，絕對是便宜又方便的建議了，因此「記得喝水」就是排毒消水腫的訣竅。若不喜歡喝熱的，冰涼的洛神花茶、高纖無糖豆漿也是不錯的選擇。

三、吃綠蔬堅果：穩定神經、放鬆肌肉

連假過後，身體大腦很可能來不及收心，這時富含色胺酸與鈣鎂的食材，如深綠色蔬菜、堅果種子絕對是首選。

至於芥藍、莧菜、菠菜，這些食材富含鈣鎂，有助放鬆肌肉；每天一湯匙堅果類，如黑豆、芝麻、南瓜子，則富含色胺酸，則有助於穩定神經，減少睡覺前的煩躁感。

市售一些芝麻糊可能會額外添加糖，購買前記得翻閱背面的成分標示，小心高鹽、高糖加工食物「幫倒忙」。（作者是減藥藥師）