聽新聞
0:00 / 0:00
好活力／春節飲食計畫 排毒又瘦身
為迎接農曆新年，免不了採買年菜，備辦全家年夜飯。不過，年節期間大魚大肉，腸胃難免吃不消。尤其患有慢性疾病或腸胃不好的朋友，更需要制訂年節的飲食計畫。
一、蔬菜粥：清腸胃的救星
大家應該有這樣的經驗，吃完油膩食物隔天上廁所，排泄物總會沾黏在馬桶上，沖也沖不乾淨。這時候，不妨給腸胃一點「清潔環境」的機會。推薦「富含蔬菜」的什錦稀飯，例如翡翠吻仔魚粥、蔬菜海帶粥、菇菇粥，因為含有豐富的水分與纖維。這些無法消化的纖維，能清理腸胃，排出多餘腸胃負擔（宿便）。
也可以在飲食中加入富含植化素與纖維的芹菜、紅蘿蔔、金針菇、海帶芽等蔬菜，再搭配抗氧化的辛香料，如胡椒粉、蔥薑蒜，其珍貴的植化素更能提升身體免疫力。
二、設定鬧鐘喝茶：排毒、消水腫不費力
想解油膩？可以喝綠茶、烏龍茶，或在水中加幾片檸檬，這些好喝又無添加物的天然茶，都有助於腎臟、肝臟排除多餘鹽分，又能幫助血液循環。
年節期間若想排毒，別忘了打開手機設定鬧鐘，每兩小時要喝完一杯馬克杯的水（大約300cc.），適當的水分攝取，絕對是便宜又方便的建議了，因此「記得喝水」就是排毒消水腫的訣竅。若不喜歡喝熱的，冰涼的洛神花茶、高纖無糖豆漿也是不錯的選擇。
三、吃綠蔬堅果：穩定神經、放鬆肌肉
連假過後，身體大腦很可能來不及收心，這時富含色胺酸與鈣鎂的食材，如深綠色蔬菜、堅果種子絕對是首選。
至於芥藍、莧菜、菠菜，這些食材富含鈣鎂，有助放鬆肌肉；每天一湯匙堅果類，如黑豆、芝麻、南瓜子，則富含色胺酸，則有助於穩定神經，減少睡覺前的煩躁感。
市售一些芝麻糊可能會額外添加糖，購買前記得翻閱背面的成分標示，小心高鹽、高糖加工食物「幫倒忙」。（作者是減藥藥師）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言