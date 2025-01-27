好安心／假期打亂睡眠 中醫師出招

失眠，是許多人生活中的隱形敵人。「害怕睡不著」的恐懼，甚至比失眠還折磨人。但你知道嗎？治療失眠最快的方法，竟然是「不要管它」。聽起來矛盾，卻是中醫的一個重要思路。

現代醫學認為，睡眠是由大腦和相關荷爾蒙如褪黑激素所調控，這也解釋了為什麼安眠藥能迅速見效。但許多人發現藥吃久了，效果開始遞減，還出現「有睡又好像沒睡」的感覺。這時問題就來了：或許失眠的根源不在神經系統本身，而是其他地方出狀況。

常聽到中醫師繞口地說「五行相生相剋」，本質上指的就是「整體觀」的概念，每個系統間並非獨立，而是環環相扣。尤其像睡眠這樣的基本生理功能，應該是人類天生就具備的。如果它失調了，那麼真正的問題，可能出在其他「周邊系統」。

要理解這點，我常用一個比喻：「睡眠就像氣坐電梯。」當我們從清醒進入睡眠時，氣從頭頂一路下降到身體的最深處，完成「從陽入陰」的過程。但如果這台電梯在中途卡住了，就會導致失眠。中醫認為，電梯最容易卡住的地方包括：

一、風寒外感：很多人沒意識到，感冒可能是失眠的元兇。當我們受風寒時，頭部和頸部的筋膜會變緊，壓迫到主管睡眠的迷走神經，讓我們難以放鬆入眠。解法很簡單：先解決感冒，睡眠自然恢復。

二、腸胃不和：《黃帝內經》指「胃不和則臥不安」，腸胃若有濕氣、火氣等慢性發炎，也會干擾睡眠。這不僅是中醫的智慧，現代醫學也發現，腸胃與主放鬆修復的迷走神經以及免疫力密切相關。

三、心肺問題：呼吸不順、胸悶或心悸，常與失眠相伴。如有這些症狀，處理好心肺功能是關鍵。特別是確診新冠後的患者，或本身心肺功能欠佳，也容易引發睡眠問題。

四、結構歪斜：你的肩膀是否高低不平？脊椎是否僵硬疼痛？由於身體的油門「交感神經鍊」位於頸胸椎兩側華佗夾脊之處，若是這些結構受壓迫，會刺激交感神經過度活躍，如同輕踩著油門不放，導致難以放鬆入睡。通過運動治療，如紅繩運動、皮拉提斯，或找醫師與物理治療師做結構調整，讓筋膜通暢，往往能讓睡眠質量顯著改善。

（作者是鍼還中醫診所院長）