聽新聞
0:00 / 0:00

好安心／假期打亂睡眠 中醫師出招

經濟日報／ 黃獻銘

失眠，是許多人生活中的隱形敵人。「害怕睡不著」的恐懼，甚至比失眠還折磨人。但你知道嗎？治療失眠最快的方法，竟然是「不要管它」。聽起來矛盾，卻是中醫的一個重要思路。  

現代醫學認為，睡眠是由大腦和相關荷爾蒙如褪黑激素所調控，這也解釋了為什麼安眠藥能迅速見效。但許多人發現藥吃久了，效果開始遞減，還出現「有睡又好像沒睡」的感覺。這時問題就來了：或許失眠的根源不在神經系統本身，而是其他地方出狀況。  

常聽到中醫師繞口地說「五行相生相剋」，本質上指的就是「整體觀」的概念，每個系統間並非獨立，而是環環相扣。尤其像睡眠這樣的基本生理功能，應該是人類天生就具備的。如果它失調了，那麼真正的問題，可能出在其他「周邊系統」。  

要理解這點，我常用一個比喻：「睡眠就像氣坐電梯。」當我們從清醒進入睡眠時，氣從頭頂一路下降到身體的最深處，完成「從陽入陰」的過程。但如果這台電梯在中途卡住了，就會導致失眠。中醫認為，電梯最容易卡住的地方包括：  

一、風寒外感：很多人沒意識到，感冒可能是失眠的元兇。當我們受風寒時，頭部和頸部的筋膜會變緊，壓迫到主管睡眠的迷走神經，讓我們難以放鬆入眠。解法很簡單：先解決感冒，睡眠自然恢復。  

二、腸胃不和：《黃帝內經》指「胃不和則臥不安」，腸胃若有濕氣、火氣等慢性發炎，也會干擾睡眠。這不僅是中醫的智慧，現代醫學也發現，腸胃與主放鬆修復的迷走神經以及免疫力密切相關。  

三、心肺問題：呼吸不順、胸悶或心悸，常與失眠相伴。如有這些症狀，處理好心肺功能是關鍵。特別是確診新冠後的患者，或本身心肺功能欠佳，也容易引發睡眠問題。  

四、結構歪斜：你的肩膀是否高低不平？脊椎是否僵硬疼痛？由於身體的油門「交感神經鍊」位於頸胸椎兩側華佗夾脊之處，若是這些結構受壓迫，會刺激交感神經過度活躍，如同輕踩著油門不放，導致難以放鬆入睡。通過運動治療，如紅繩運動、皮拉提斯，或找醫師與物理治療師做結構調整，讓筋膜通暢，往往能讓睡眠質量顯著改善。  

（作者是鍼還中醫診所院長）

中醫 失眠

延伸閱讀

專訪／「影后」詹懷雲突爆紅嚇到失眠　「習慣不被注意」吐真實心聲

台北雙星注入創新科技 通力打造智慧雙層電梯

鼻子過敏怎麼辦？中醫師5個飲食療法明顯改善：雞湯這樣吃效果不輸維他命

女子為治嚴重失眠照養生食譜服用 最終反丟了工作「一食材惹禍」

相關新聞

歐美降息效應、川普能源政策、大陸衝刺經濟帶動 石化業拚蛇來運轉

新年復始，2024年陷入愁雲慘霧的石化業，面對歐美持續降息、美國新任總統川普對能源政策有利全球石化市場發展，以及大陸當局...

小年夜．新春踩點／走春森林浴 舒展身心靈

時序來到龍年尾聲，大家都期待蛇年一開春就能轉動好運。

好安心／假期打亂睡眠 中醫師出招

失眠，是許多人生活中的隱形敵人。「害怕睡不著」的恐懼，甚至比失眠還折磨人。但你知道嗎？治療失眠最快的方法，竟然是「不要管...

好活力／春節飲食計畫 排毒又瘦身

為迎接農曆新年，免不了採買年菜，備辦全家年夜飯。不過，年節期間大魚大肉，腸胃難免吃不消。尤其患有慢性疾病或腸胃不好的朋友...

好口福／年菜這麼吃…安神助眠

年節即將來臨，難免準備要與親友歡聚、熬夜打牌，但小心因作息不規律而造成失眠。其實，一些年節食物不僅象徵吉祥，也能改善睡眠...

霸王棕櫚葉花藝迎新年 中市纖博館初四發送福袋和提燈

瑞蛇迎春！台中市政府文化局所轄各藝文場館洋溢著喜慶氛圍，纖維工藝博物館更邀請到享譽國際的花藝設計師盧大衛，在入口大廳展出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。