小年夜．新春踩點／走春森林浴 舒展身心靈

時序來到龍年尾聲，大家都期待蛇年一開春就能轉動好運。

今年春節共有九天長假，如果沒有計畫出國旅遊，國內許多景點都很適合走春，尤其台灣有60%以上的面積被森林覆蓋，且生態豐富，走進大自然享受森林浴對都市人來說，可說是遠離塵囂、放鬆身心的絕佳選擇。

森林浴起源於1980年代的日本，意指「進入森林，沉浸於大自然的氛圍中，並與自然交流」。這項活動提倡放下科技裝置，透過五感（視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺）全然體驗森林的療癒力量，減輕現代生活的壓力與疲勞。

森林浴之所以對身心有益，源於森林植物散發的芬多精和環境中的高濃度負離子。

根據林務局的研究且開放民眾遊憩的國家森林遊樂區就有19座，各區的芬多精和負離子濃度因樹種和季節而異。以下推薦北、中、南、東各地最適合的森林遊樂區，讓全家人盡情享受自然的恩賜。

北部 滿月圓國家森林遊樂區

滿月圓國家森林遊樂區 （取材自國家公園官網） 位於新北市三峽，有六條步道，適合各年齡層的遊客。其中，滿月圓瀑布步道可登上觀景台俯瞰瀑布的全貌，景色優美，是絕佳森林浴去處。步道平緩安全，十分適合全家健行踏青。

大眾交通：從三峽轉搭807公車前往。

自行開車：可順道遊覽三峽老街、祖師廟與雕刻博物館，感受當地文化魅力。

中部 大雪山國家森林遊樂區

大雪山國家森林遊樂區 （取材自國家公園官網）

大雪山以其壯麗的扁柏巨木林聞名，還有台灣國寶級鳥類如帝雉與藍腹鷴出沒，是自然愛好者的天堂。小神木步道與雪山神木步道是必訪景點，沿途風光讓人心曠神怡。

大眾交通：台中車站至豐原，再轉搭台灣好行大雪山線（須預約），全程約二小時。

自行開車：建議順道探訪石岡穀倉或谷關溫泉風景區，享受溫泉與文化之美。

南部 雙流國家森林遊樂區

雙流瀑布氣勢磅礡，結合芬多精以及負離子，對身心健康有著顯著益處。園區內設有親子級瀑布步道和親水階梯，適合全家共遊的好選擇。

大眾交通：高雄或屏東搭台鐵至枋寮，再轉乘幸福巴士，約2.5小時可達。

自行開車：可順道參觀排灣族文物館或墾丁國家公園，感受在地特色。

東部 知本國家森林遊樂區

知本擁有多條適合親子的步道，步行其間可聆聽鳥鳴，觀察台灣獼猴。園區內的藥癒花園與溪澗景色更是視覺與嗅覺的享受。

大眾交通：台東市或知本火車站搭8129路公車至內溫泉站，步行約300公尺即達，約1小時內可到。

自行開車：建議可造訪台灣史前文化博物館，探索台灣原住民族的文化歷史。

趁著新春假期，帶上家人到森林中走一走，感受自然的純淨與療癒，讓新的一年充滿活力與幸福。（作者是外語領隊／導遊）