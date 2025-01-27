歐美降息效應、川普能源政策、大陸衝刺經濟帶動 石化業拚蛇來運轉

新年復始，2024年陷入愁雲慘霧的石化業，面對歐美持續降息、美國新任總統川普對能源政策有利全球石化市場發展，以及大陸當局一系列的經濟提振措施，或可迎來新轉機，期盼2025年石化市場景氣能自去年谷底反彈回升。

新冠疫情後，中國大陸石化產能大量釋出，不僅壓縮了台灣石化產品出口至中國大陸的空間，也影響整個亞洲區域的市場供需平衡。此產能過剩的壓力導致石化行情欲振乏力，波及石化業營運表現。

石化業2024年營收情況 圖／經濟日報提供

單以台塑四寶為例，2024全年合計獲利83.71億元，年減81%；其中，台塑化（6505）每股純益（EPS）0.62元，其次為南亞（1303）的0.42元，台化（1326）EPS縮水為0.06元，台塑（1301）更是每股虧損0.2元，台塑四寶創下逾20年來最差獲利表現。

農曆年後，業者表示，除歐美降息的利多外，中國大陸先前發布一系列經濟提振措施，包含支持房地產和股市健全發展，在官方貨幣及財政政策寬鬆下，預計將帶動下游投資與消費復甦，並對全球經濟溫和成長具穩定作用。

台化認為，大陸去年第4季連續三個月製造業PMI皆在50榮枯線上，而財政刺激政策、大幅出口成長及導正房屋市場會是大陸政府2025年主要政策，有助石化營運改善提振。

就第1季石化市況來看，市場人士指出，目前多數石化產品價格低於成本，同業普遍虧損減產因應；惟從往年銷售經驗來看，農曆春節連假結束後，隨著下游加工廠及通路庫存去化，客戶將會陸續回補庫存，加上節後步入季節性需求旺季，買氣回溫可期，有利產品銷售。

不過，大陸產能過剩問題短時間不容易解決，「紅海市場、低價搶單」成為新常態，業界將以加強新產品開發、差異化為策略主軸。

台塑即表示，2025年將落實推動新產品及新事業開發、能源與數位轉型策略，朝電子與半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，並持續進行提高產品附加價值與品質等改善措施。同時分散市場，提高差別化產品銷售比重。