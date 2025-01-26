6000億翻轉城市面貌！國土管理署引領都更新里程碑

為保障國人居住安全與生活品質，國土署表示，2024年全國共核定735案，累計核定5,268案，也同時，於2024年11月13日修正《都市更新條例》第65條，擴大適用原建築容積獎勵對象，特別針對921大地震前興建的建物，以期加速全國8,216棟六層樓以上合法建築物（約27萬戶）完成改建，提升建築安全。

此外，為培育都市更新專業人才，國土署從2025年1月1日至4月30日受理大專院校申請補助，辦理相關學分學程，為未來政策執行積極培養專業能量。

國土署指出，目前執行中的「都市更新發展計畫」（2023-2026年），截至2024年底，已成功協助89案由政府主導，引進民間業者擔任實施者，累計吸引民間投資超過6,000億元。同時，為支援民眾進行都市更新，2025年1月10日進一步放寬優惠貸款要點，包括對象、用途、額度及期限，幫助更新會解決資金需求。

在公辦都更部分，國家住宅及都市更新中心已完成14案簽約，其中包含「臺北市信義區兒童福利中心B1-1基地」及「臺北市南港區玉成段」等6案已順利開工。未來建成後，政府機關將分回住宅及社福設施，為民眾優化生活環境並加速城市更新步伐。

針對淡海及高雄新市鎮特定區的開發，2024年已完成修正「新市鎮產業引進稅捐減免獎勵辦法」，放寬投資人稅捐減免資格，吸引更多產業進駐。淡海新市鎮規劃打造「淡海科學城」，提供產業用地，實現在地生產與就業目標；高雄新市鎮則預計年底完成橋頭科學園區公共建設，並持續推進第3期開發規劃。

國土管理署呼籲，民眾如有都市更新、危老重建或新市鎮開發相關問題，可至「都市更新入口網」或「全球資訊網」查詢，亦可撥打1996全國服務熱線或1999地方政府專線了解更多資訊。