營造全民共享幸福感！國土署攜手地方豪砸60億改寫城市

國土署表示，中央透過前瞻基礎建設計畫推動「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，自2021年起匡列60億元經費，協助地方進行城鄉地景與公共空間的改造，融入減碳、防災等概念，發展出兼具在地特色與生活需求的魅力城鄉，促進區域均衡發展，為國人打造安全、舒適且永續的生活環境。

國土署解釋，計畫涵蓋中小型環境整合專案，包括公園綠地品質提升、生態水岸環境營造、街廓改造及閒置公共空間再利用等，提升公共空間的綠地面積與共享價值，並改善生活機能。

國土署舉例，台南新化區的「新化風情小鎮」計畫，結合嘉南大圳周邊的水岸廊道整理與閒置地活化，成功串聯公共服務設施及文化場域；彰化八卦山公園則藉由拆除不必要設施，增強自然環境的連續性；嘉義民雄鄉則透過水岸步道的設置和閒置空地改造，進一步強化居民的生活便利與環境品質。

此外，針對極端氣候與熱島效應，國土署支持地方推動結合景觀改善與微氣候調適的專案，例如新北市三重區「與風同行。沁涼綠洲」計畫，透過綠帶重整與林蔭步道設置，成功打造友善的公共空間，並榮獲2024年國際景觀大獎的肯定，為其他地方政府提供寶貴經驗。

國土署指出，自1997年以來，相關政策持續推進，凝聚公私部門與社會力量參與，促進空間再利用及特色營造，並接軌國際減碳趨勢與防災策略，未來將更加重視綠色基礎設施、循環材料及無障礙環境的運用，打造與自然共生的韌性城鎮，實現永續發展的願景。