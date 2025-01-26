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達成20萬社宅目標 國土署曝下階段目標

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

為減輕民眾居住負擔，國土署近年來積極推動社會住宅興建、租金補貼及包租代管等多元居住協助政策，截至2024年底，中央興建社會住宅達100案，租金補貼戶數突破70萬，包租代管累計超過8萬戶，成功達成「8年20萬戶社會住宅」的政策目標。

展望2025年，國土署表示，將持續推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」，社會住宅興建方面，計畫透過跨部會合作，進一步盤點通勤圈內的可用地，並在區段徵收與市地重劃中納入3%~5%社會住宅用地，同時結合民間開發，增加社會住宅供應量。

另外，為促進房東參與包租代管，國土署說，將延續提供稅賦減免（包括房屋稅、地價稅及租金所得稅），以及公證費、保險費及修繕費補助，並為業者提供3年免費管理服務，全力邁向2032年達成直接興建與包租代管各25萬戶的目標。

此外，國土署也宣布，今年租金補貼計畫目標戶數將增加至75萬戶，鼓勵有需求的民眾踴躍申請，同時，在提升私有住宅耐震能力方面，已攜手國家地震工程研究中心成立「耐震弱層補強專案辦公室」，提供免費諮詢專線，有意申請者，可邀請專案辦公室派員到社區進行詳細說明與協助。

國土署強調，居住權是基本人權與公平正義的核心，為滿足不同世代對「安居」的需求，政府將持續優化政策與執行措施，積極增加社會住宅及租賃住宅供給，讓房屋承載更多公益價值，實現國人多元化的居住與生活選擇。

國土署 社會住宅 租屋 租金補貼

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