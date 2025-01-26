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台康第二代乳癌生物相似藥EG1206A 獲美核准三期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台康生技董事長劉理成(聯合報系資料庫)
台康生技董事長劉理成(聯合報系資料庫)

台康生技（6589）近日公布，研發中產品EG1206A（pertuzumab生物相似藥）已接獲美國食品藥物管理局（FDA）同意進行第三期臨床試驗。

台康生技的EG1206A，為該公司發展的第二代乳癌生物相似藥，第一代第一代乳癌生物相似藥Trastuzumab（EG12014） 已通過歐盟及台灣上市許可，但針對美國市場，去年12月接獲FDA的完全回覆信函（CRL），意謂進入美國市場的時間還要再等等。

台康生技表示，EG1206A的原廠藥為Perjeta（pertuzumab）， 根據羅氏大藥廠2023年報資料全球銷售額為37.70億瑞士法郎（約44.80億美元）。相較於第一代的EG12014，EG1206A主要用於治療HER2 陽性的早期乳癌與轉移性乳癌，市場規模比第一代藥物更大。

乳癌 台康生技

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