房市降溫交易量縮 房仲農曆年後恐現整併潮

央行去年9月祭出第7波信用管制後，5大房仲去年12月交易量均年減雙位數，房市明顯降溫。房仲業估計，全台9200家房仲恐將少掉1成以上；房仲公會全聯會理事長王瑞祺更指出，2025年房仲業整併潮可能發生在農曆年後。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨向中央社記者表示，綜觀2025年房地產市場表現，在種種政策壓抑，加上國際政經局勢不確定因素下，「成交量想放大並不容易」。

換言之，市場將因買賣雙方對價格認知有落差而出現膠著，加上2025年各家銀行持續緊縮銀根，「（房仲）恐怕會是相當難捱的一年」。

她說，對仰賴促成交易獲得服務費的房仲業者來說，恐怕會出現一波調整潮，特別是經營績效不佳、人員流失嚴重，且近2年才入市的小型業者影響最大；2025年恐怕將少掉1成以上的經營者。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，仲介看的是交易量，以目前房市交易量持續呈現低量，「今年329檔期將是關鍵，因為屬於房市風向球，如果（成交量）沒有起來，市場將會整理相當長一段時間。」

他認為，部分房仲在2025年年中可能會開始考慮去留，直接收掉店鋪，等房市好再開，或是採取換招牌方式降低管銷。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋也認為，交易量縮，部分房仲業收起來「是可能的」；不過葉凌棋表示，永慶房屋在2025年仍會繼續展店，將新增100至150家。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，截至2024年11月，受僱的不動產經紀人及不動產營業員人數超過7.5萬人，再創歷史新高；儘管業者數量激增，但市場交易動能卻有限。

她說，加上近期政府打炒房，銀行房貸水位警報尚未解除，「市場買氣持續低迷，僧多粥少的情況下，若這波低潮持續，確實不排除會出現房仲倒店、失業或轉職潮的可能。」

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也認為，過去多頭時期，房仲店家如雨後春筍般展店；「不過潮水退了，才知道誰在裸泳」，區域中難免會有店調整經營步伐，也算是市場自然汰弱留強的現象，「稱不上是倒店潮」。

東森房屋營運長胡淑惠受訪表示，雖大家都看壞2025年房市，但她反而認為是轉機，因購屋剛性需求仍強。她說，東森房屋2025年還是會持續展店，預計展店40至50家，「今年我覺得對房仲來說剛好是契機，盤整的過程中更能健全仲介市場。」

王瑞祺表示，央行2024年祭出第7波信用管制後，銀行對房貸放款轉趨保守，買方處於觀望態度，房仲平均成交量縮了3至4成，議價空間僅5%至8%。

他說，全台有9200家房仲，以目前成交量來看，「房仲業可能會比較辛苦，2025年將可能發生整併潮，時間約在農曆過年後。」

依照目前態勢來看，未來同業品牌間將有整併潮，以大吃小為主；房仲可能會採取的方式，包括某品牌間有加盟費，可能降低月費或是換招牌；或店與店之間合併，3家合成1家店，或是遷移店點，節省管銷；再來最壞狀況，「就是直接不做了」。

他指出，房仲業2025年可能關店多少家還無預估數字，以目前政策不是這麼明朗的狀況下，一旦量縮，房仲成交量會變少，惡性循換就可能會發生。