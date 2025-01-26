搶先公司尾牙先試刮 新竹男房仲選剩的彩券幸運刮中百萬
選剩的才會中？！2000萬超級紅包刮刮樂也刮出多組百萬獎金，據馬賴彩券行代理人范小姐表示，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是一位中年男房仲，當天到店表示要購買幾本刮刮樂，要替公司準備尾牙抽獎的禮物。
范小姐表示，該名男房仲一共購買了面額2000元的「2000萬超級紅包」兩本，面額1000元的「1200萬大吉利」兩本，以及面額500元的「財神發紅包」與「金蛇獎」各三本。
范小姐指出，男房仲購買後注意到店內櫃檯所展示的「2000萬超級紅包」只剩下拆封後的8張，便決定全部買下立刻在店內刮開，豈料就幸運刮出100萬元。中獎男子開心笑稱尾牙都還沒開始，自己已經把大獎刮回家，真是最棒的年終獎金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言