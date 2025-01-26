水泥雙雄布局低碳水泥 業者：調降貨物稅為重要助力

淨零轉型時代來臨，水泥雙雄積極布局低碳水泥市場。亞泥低碳水泥2024年銷售量較2021年成長數十倍以上；台泥則為東亞首家承諾SBT 1.5度水泥企業。業者表示，2024年通過調降貨物稅，是推動低碳水泥普及的重要助力。

亞泥為台灣最早推廣低碳水泥的業者，目前2大低碳產品分別是墁砌水泥和卜特蘭石灰石水泥。亞泥早在2011年就率先推廣銷售墁砌水泥，減碳效果達18%，2022年推出卜特蘭石灰石水泥，減碳效果達13%。

亞泥表示，推廣低碳水泥不能只靠價格調整，還需市場觀念轉變及法規支持。

亞泥統計，墁砌水泥2024年銷售達3.6萬噸，已達2021年的數十倍以上，顯現市場對此項產品的認同；卜特蘭石灰石水泥於2022至2023年外銷至美國西雅圖，總量達27萬噸，自2024年起也開始在國內推廣及銷售。

亞泥花蓮廠預計，未來低碳水泥市場可望倍數增長，朝2035年100%生產低碳水泥的目標邁進。

亞泥表示，2024年通過貨物稅調降政策，減輕低碳建材成本壓力，讓企業選擇材料時更願意考慮對環境友善的產品，有助於提高低碳水泥在市場的接受度，進一步提升下游廠商使用意願。

亞泥認為，推廣低碳水泥還需仰賴公共工程領頭使用來帶動，但目前有2大關卡待突破，一是施工規範仍有使用低碳水泥的附加條件，二是下游混凝土業者施工習慣不易改變。

亞泥進一步表示，國內水泥業者正推動對進口水泥課稅，希望引入台版碳邊境調整機制（CBAM），目的是維護公平競爭，確保本土水泥產業在低碳轉型過程中，不會受不公平的市場壓力影響。

台泥在減碳作為方面，已通過國際科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative，簡稱SBTi）專家會議審查，2025年起將依循1.5度減碳路徑，也是東亞第一個承諾國際科學減碳目標SBT 1.5度的水泥企業。

不只積極減碳，台泥也希望在低碳商機中取得主導權。台泥2023年10月在台灣發布低碳水泥產品「台泥卜特蘭石灰石水泥」，減碳率為15.4%。台泥表示，產品雖強調「減碳不減強度」，但因是國內市場全新產品，客戶多採觀望態度，最後由富邦集團旗下的富邦產物保險總部大樓建案搶頭香，成為台泥低碳產品的第一個客戶。

富邦集團之所以點頭，除了台泥業務與研發團隊不斷溝通，以及結構技師審慎評估外，也是因富邦簽署ESG倡議宣言中第一個目標就是低碳。

歷經1年研發，台泥於2024年11月再推出新一代卜特蘭石灰石水泥，減碳率再躍進達到23.83%。2024年全台已有1778個施工案場使用台泥低碳卜特蘭石灰石水泥混凝土，包括科技大廠ASML在內，已銷售103萬方低碳混凝土。

台泥董事長張安平2017年上任後，即擴大組成低碳水泥研發團隊，要求開發適合台灣地震帶的低碳石灰石水泥；當時台泥內部都不相信新產品能夠撼動既有市場結構。

隨著環境部將逐年擴大開徵碳費對象的政策越趨明朗，原本還在觀望的水泥同業也紛紛開始規劃研發生產石灰石水泥，以便投入低碳市場。

2024年11月，台泥邀請國內已實際使用過台泥低碳產品的根基營造、海悅國際等建設營建公司，宣示組成「低碳營建先行者聯盟」後，台泥表示，接獲不少企業主動詢問如何加入低碳營建聯盟。