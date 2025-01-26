85℃尾牙席開106桌 電豹女李雅英和樂天女孩熱舞應援
85℃年終尾牙今(25)晚在台中烏日高鐵站旁的臻愛花園飯店熱鬧登場，今年以電玩遊戲為主題，集結全台員工和廠商齊聚，席開106桌，邀請歌手艾薇和理想混蛋現場演唱。
尾牙更請來球賽中最吸睛的樂天女孩和電豹女兩支啦啦隊熱情演出，其中還有韓國「全民表妹」32撞啦啦隊女神李雅英到場炒熱氣氛，讓整場尾牙活力滿滿。
慰勞員工辛苦一整年，85℃尾牙提供近600個現金摸彩獎，最大獎現金8萬5,000元，中獎率超過八成，沒抽中的人還有1,000元參加獎，全體員工通通有獎，總獎金超過455萬元。
此外公司主管和員工組成四個隊伍進行遊戲闖關PK賽，挑戰肢體運動爭取拿獎金，尾牙晚宴請來歌手艾薇和理想混蛋現場演唱精彩好歌，讓員工們一飽耳福。
85℃今年大手筆一口氣請來兩支啦啦隊伍「樂天女孩」和「電豹女」，青春洋溢熱情表演，將晚宴氣氛炒熱到最高點，其中最受矚目的是來自韓國的「全民表妹」32撞啦啦隊女神李雅英，招牌的甜美笑容和舞蹈，彷彿將球賽搬到尾牙會場，活力四射，毫無冷場。
85℃尾牙選在台中烏日高鐵站旁邊的臻愛花園飯店，席開106桌，邀請全台員工及各廠商參加，會場外還準備了四種迎賓遊戲讓大家玩個過癮，有射擊憤怒鳥、大型七龍珠彈珠台、尖峰對決射氣球和跳舞機，免費玩遊戲還能拿獎品，熱鬧又好玩。
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