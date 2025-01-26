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豐興、海光、威致等鋼筋廠 年後商機可期

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導
鋼筋示意圖。 聯合報系資料庫
鋼筋示意圖。 聯合報系資料庫

鋼筋交易龍年拉尾盤爆大量，豐興（2015）、海光（2038）、威致（2028）等各專業廠近期接單普遍復甦，單周各廠接單合計達10萬至12萬公噸，為數月來最佳。市場認為，鋼筋在買氣轉熱下封關，預告金蛇年開春鋼筋將開漲盤，前景可期。

法人指出，金蛇年鋼市有機會優於預期，主要原因在於川普上任後拚經濟力道強化；另外，俄烏戰爭結束的可能性高，戰後重建需求將為鋼鐵需求帶來成長。

根據報價，最新每公噸已漲到103美元以上，單周上漲1.3%。上市鋼筋廠主管說，春節封關前夕，各鋼廠接單陸續達標，其中以豐興最受矚目。

由於廢鋼與小鋼胚等鋼筋原料價格走高，豐興上周鋼筋開出平盤，以每公噸1.71萬元的價格接單，並且限量2萬公噸。買家認為，鋼筋已處於相對低價，雖然豐興沒有再祭出優惠價，訂單仍快速湧現，不久即達標滿單，令市場喜出望外。

上市鋼廠主管表示，豐興連續三周接單總量合計上達7萬公噸，為數月來最佳，據信海光、威致等專業鋼筋廠表現不遑多讓，1月全台鋼筋交易每周都有10萬公噸水平，甚至12萬公噸。

去年下半年鋼筋行情每況愈下，影響買家進場意願，導致前一波鋼筋雖每周都開盤，交易卻冷冰冰。緊接著，鋼筋「跌深反彈」的期望值愈來愈高，買家抄底的意願回升，很多未補料者紛紛進場採購，導致南部鋼筋廠低價接單的現象消失。

另一方面，近期進口廢鋼與小鋼胚價格持續反彈，鋼筋原料與半成品行情轉強，後市有望逐步加溫。

川普 豐興 鋼鐵

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