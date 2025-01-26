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鐵礦石反彈 鋼價估跟漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國際鐵礦石價格近二周上漲9.3%，從最低點每公噸96美元，最高跳升到106美元，鐵礦如此大幅上漲在歷史數據中處於偏高水平，將進一步帶動鋼價水漲船高。

中鋼（2002）專家說，根據過去十年數據，鐵礦石價格的單周漲幅平均在3%左右，超過7%的周漲幅屬於較大變動，多伴隨特定事件或市場預期的改變，例如供應鏈緊張、需求激增、或地緣政治變化等。

最近鐵礦大漲，除受到洛杉磯大火激化重建需求帶動外，川普上台後，俄烏戰爭有望結束、以色列與哈馬斯達成停火協議，戰場進到重建，有效激勵鋼鐵需求，都是帶動鐵礦向上的原因。

由於鐵礦是鋼鐵核心原料，價格上漲推升鋼鐵生產成本，短期鋼廠會迅速調整出廠價格以反映成本壓力，鋼價跟漲概率極高。

另一方面，大陸是全球最大的鋼鐵消費國，近期大陸的經濟刺激政策對房地產和基建的拉動作用顯著，推動鋼鐵需求增長。尤其2025年新的消費品汰舊換新、以及設備更新等計劃，市場反應比預期好，家電、汽車及機具設備等都是高度鋼鐵含量的品項，創造用鋼需求。

法人表示，鋼市大結構出現變化，投資上有短線機會，可關注龍頭廠如中鋼等具備高效能生產技術的個股，預計短期獲利能力將改善，但要警惕鐵礦石價格上漲過快帶來的波動風險。

鋼鐵 鐵礦

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