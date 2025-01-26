產業追蹤／台廠全球搶市 專家教戰

AI產業正成為推動未來發展的核心力量。制定有效的投資策略不僅需要深刻了解技術動向，還需全面考量應用場景和市場需求。本篇文章從市場導向的投資思維框架出發，解析全球AI產業投資策略，進一步探討台灣在全球競爭中應如何發揮優勢，明訂未來可行的方向。

一、以市場為導向的投資策略：全球AI產業的投資策略可從技術發展、應用場域和投資熱點三個核心維度分析。不僅反映市場對AI技術的關注，還為投資者提供了具體的行動指引。

1.技術發展×投資熱點：高槓桿策略：高槓桿策略專注技術發展最前沿且資本高度密集的領域，如生成式AI、大型語言模型（LLM）和多模態AI。高槓桿策略的成功取決對技術趨勢和市場需求準確預判，同時需要分散投資以降低風險。此策略適合尋求高回報且具備風險承擔能力的投資者。

2.技術發展×應用場域：低風險策略。低風險策略著眼於技術成熟、應用場景穩定的領域，如智慧製造和金融科技中的AI應用。此策略核心是降低市場波動帶來的風險，追求穩定回報，適合資本保值且穩健增長的投資者。

3.投資熱點×應用場域：高效益策略。高效益策略則選擇技術成熟且市場需求快速增長的領域，尋求風險與報酬的最佳平衡。此策略需要投資者具備敏銳的市場洞察力和深入的技術理解力。

二、台灣AI產業的發展方向：1.優勢與機會的結合，台灣應充分利用ICT產業基礎與技術人才優勢，抓住AI市場快速成長的機會，積極推動全球合作與技術外銷。如政府可支持企業與國際AI技術領導者如Google和Microsoft合作，共同參與AI應用的開發與部署。台灣應專注智慧製造與工業4.0轉型，推動AI技術在物流自動化和產業升級中的應用。政府可透過設立AI專業人才培育機制，吸引國際頂尖專才並提升本地人才的競爭力。

2.技術創新與法規完善，台灣應加強在高技術門檻領域的投入，如AI芯片設計與智慧自動化設備，保持技術領先地位。政府應建立完善的AI法規與倫理框架，針對數據隱私和算法公平問題與國際標準接軌。多元市場布局也很重要，應積極拓展東南亞、歐洲及日本市場。

3.克服劣勢，擴展應用場景。政府應積極支持AI技術在醫療、農業和金融等領域應用，提升本地市場需求，並刺激AI技術普及。並強化創新生態系統，提供政策優惠吸引國際投資與技術合作，促進新創企業成長。跨國產學合作也是重要方向，可通過與國際頂尖研究機構合作，加速技術成果商業化。

4.防範威脅，提升競爭力。應設立人才回流計畫，提供具吸引力的研究資金和創新平台，降低人才外流風險。並減少對國外技術的依賴，強化本地技術創新，提升國際市場競爭力。應加強國際政策溝通，參與國際標準制定，降低貿易風險並促進穩定的國際合作。

台灣擁有ICT產業領先、技術人才豐富和供應鏈完整等明顯優勢，但也需正視市場規模有限、應用場景不足以及國際競爭激烈等挑戰。未來應採取積極策略，利用既有的產業基礎和人才優勢，抓住全球AI市場的成長機會，並聚焦智慧製造、工業4.0、醫療AI等高潛力領域。同時推動多元市場布局，減少對單一市場的依賴，提升技術自主創新能力，建立完善的法規與倫理框架，確保台灣企業能在國際市場中立於不敗之地。

台灣需要強化跨國合作與產學研結合，深化創新生態系統，制定吸引國際人才的機制，確保技術突破與應用推廣同步發展，才能在全球AI產業競爭中占一席之地。（作者是商研院經營模式創新研究所副所長兼人工智慧應用服務中心主任）