產業追蹤／投資多元化 熱點全解析

人工智慧（AI）技術的投資趨勢和熱點成為各國政策制定者和投資機構關注焦點。根據歐洲議會研究服務（EPRS）數據，2023年全球AI市場價值達1,300億歐元，預計2030年將增長至1.9兆歐元。本文圍繞三大主要市場（美國、中國大陸、歐盟）的投資趨勢及全球AI產業熱點進行分析，並深度探討未來投資的關鍵方向與挑戰。

一、三大市場投資趨勢：全球AI投資的核心市場集中美國、大陸與歐盟，這些市場的私人與公共資金投入，構成AI技術與應用推進的主要動力。美國是生成式AI全球領導者，2023年美國私人AI投資金額達625億歐元，特別在生成式AI領域，OpenAI、Anthropic和Google等企業領導全球73%的大型語言模型（LLM）開發，成為技術創新核心驅動力。

美國聯邦政府的AI投資也呈爆發式增長。Brookings分析，2022至2023年間，AI相關合約潛在價值從3.55億增至45.61億美元，增長近120倍，其中國防領域的AI投資占比最大，占95%。此外，美國國務院2024年宣布成立「全球人工智慧包容性夥伴關係」（PGIAI），與Amazon、Microsoft、NVIDIA等合作，推動AI在發展中國家的應用，並提升技術安全性與可靠性。

大陸是政府引導與私募資金並進。大陸在全球AI投資中排名第二，2023年私人AI投資達73億歐元。大陸重視大型語言模型開發，占全球LLM開發總量15%。此外，透過設立專項基金採用多元化的投資策略，如母基金與直接投資，支持AI產業的全鏈條發展。

根據Beraja等研究，大陸已投資1,840億美元於9,623家AI公司。這些政府基金不僅提升企業的技術產出，也為AI新創企業快速成長提供基礎。

歐盟則採信任為基礎的投資策略。歐盟與英國在2023年共吸引90億歐元私人AI投資，集中於可信賴AI與數位基礎設施建設。歐盟推動「數位歐洲計畫」，計劃在2021至2027年間投資21億歐元，支持AI技術的應用與落地。歐盟EIC基金採用風險分擔機制，針對高風險AI項目提供資金支持，吸引更多私人資本進入市場。

二、國際AI投資熱點：2025年全球AI投資熱點集中於三大層面，包括應用服務、核心技術與運算資源，投資分布顯示出不同階段的技術與市場需求。1.應用服務：多領域滲透的最大投資比例。應用服務層在2024年占全球AI投資的45%。生產力工具（如ChatGPT）與創意產業（如Midjourney）持續受市場青睞。同時醫療健康與國防等垂直領域的投資也有上升趨勢，顯示出AI應用多元化。

2.核心技術方面是大型語言模型與生成式AI的技術基石，核心技術層占比38%，集中於LLM與基礎模型的開發。LangChain、Anthropic等公司吸引大量資金支持，以加速模型的性能優化與應用拓展。

3.運算資源是數據與算力的基礎支撐。運算資源層占全球AI投資17%，主要集中雲端服務商（如AWS、Google Cloud）和數據標註工具（如Cleanlab）。隨著AI模型對數據儲存與處理需求激增，投資潛力持續攀升。

AI投資熱點從應用服務、核心技術到運算資源，呈現出高度多樣化。以美國、大陸和歐盟為核心的三大市場不僅在資金規模遙遙領先，在技術創新和應用落地中展現各自的競爭優勢和戰略重點。從美國的生成式AI領導地位，到大陸的政府引導基金，以及歐盟的可信賴AI推動策略，都顯示出「混合模式」投資策略的有效性。

展望未來，AI投資重點將更集中大規模語言模型、多模態AI及邊緣運算等技術突破。隨著技術深化應用，數據治理、倫理規範與跨國合作將成政策制定者和投資機構關注的議題。國家、企業與投資者需在技術創新、商業化推進與社會責任間找到平衡，才能打造更智慧、高效率且具包容性的全球經濟體系。（作者是商研院經營模式創新研究所副所長兼人工智慧應用服務中心主任）